Los españoles entre 34 y 45 años son el único colectivo que pierde trabajadores desde la pandemia

España tiene hoy 1,3 millones de puestos de trabajo más de los que registraba justo antes de que la pandemia paralizase el país. El empleo se ha recuperado holgadamente del bofetón que le asestó el virus a la economía. Una recuperación que se ha extendido prácticamente por todos los colectivos, con escasas excepciones. La más llamativa es la del colectivo de trabajadores españoles que tienen entre 34 y 45 años.

Este grupo de edad es el único de toda la pirámide demográfica española que no ha recuperado los niveles que registraba antes de la pandemia, transcurridos ya más de cuatro años. De hecho, esta cohorte generacional está todavía muy lejos. El número de ocupados de este grupo de edad que reflejaba la EPA del primer trimestre de este año estaba todavía un 10% por debajo del último registro anterior a la pandemia (cuarto trimestre de 2019).

Así se desprende del Observatorio trimestral del mercado de trabajo, un análisis detallado de los datos laborales más recientes que elabora el centro de estudios Fedea junto a BBVA Research y el despacho Sagardoy Abogados. Los bajos niveles de ocupación de la generación que se adentra en la mediana edad contrastan con los de los de los grupos de población que han tirado del empleo durante este tiempo: los españoles jóvenes y los mayores de 55 años y los extranjeros entre 24 y 34. Tres de cada cuatro puestos de trabajo creados desde finales de 2019 los han ocupado personas de estos grupos.

El escaso tirón del empleo en las personas entre 34 y 45 años tiene un importante componente demográfico. Una parte de la caída en la ocupación en este grupo se debe a que en estos años han salido más personas de él que las que han entrado. Es decir, el número de personas que han abandonado esta cohorte al superar los 45 años ha sido mayor que el de jóvenes que han cumplido los 34 años y se han incorporado a ella.

"La demografía, en términos relativos, ha ido peor. En tasas de empleo y de paro no vemos esto", señala Florentino Felgueroso, coordinador del estudio por el lado de Fedea. No obstante, no parece que sea solo la edad. "Vemos una menor tendencia a participar en el mercado de trabajo de ese colectivo", apunta Rafael Doménech, responsable de análisis económico en BBVA Research.

(Habrá más información)