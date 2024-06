El pionero en España de la gran venta privada de electricidad verde: "Los ciudadanos hacen la transición sin que les cueste un duro"

La reforma del mercado de la electricidad en la UE consagrará las compras mayoristas a largo plazo para dar estabilidad de los precios, no solo por medio de subastas reguladas por los distintos Estados, sino por medio de un sistema de compra masiva, de naturaleza privada, en el que España lleva años siendo líder en número de firmas. Son los denominados PPA (siglas de Purchase Power Agreement, acuerdos de compra de energía) que la UE quiere impulsar en los próximos años para acabar con los vaivenes de precios, al mismo tiempo que les pide más transparencia. Su pionero en España, Miguel Marroquin, defiende que son todo ventajas, empezando por los ciudadanos-contribuyentes, sobre los que no hay manera que recaiga ningún riesgo de operaciones entre empresas. "Permiten transicionar a un modelo energético diferente, renovable, sin que nos cueste un duro", asegura.

Marroquin es fundador y director general de Our New Energy, una empresa asesora de mercados energéticos que en diciembre de 2017 firmó la primera compra de electricidad al por mayor y a largo plazo que se hizo en España por medio de una transacción privada, un PPA, en un momento en el que el mercado de las renovables volvía a estar en pañales después del "hachazo" de los años previos, con la creación del llamado impuesto al sol y antes de que el actual Gobierno iniciara la actual senda de despliegue continuado.

El comprador fue el Enérgya-VM, del grupo Villar Mir, y el vendedor, un el fondo inversor Foresight Group que tenía varios pequeños proyectos en España y que contactó con Marroquin para asegurar un precio para la electricidad que generaría y que necesitaba como aval para poder desarrollar estos proyectos. Uno de ellos, una planta fotovoltaica de Las Torres de Cotillas, Murcia, cuya construcción pudo ser financiada a cambio de un precio que rondó los 40 euros por megavatio/hora según la cifra confidencial que circula en el sector.

"El primer PPA que se firmó en Europa con cero subsidios fue el de Torre Cutillas", dice Marroqui, en una dinámica que no se paró ahí sino que empezó a "bullir" hasta que estas grandes compras entre particulares -entre un productor de electricidad y un comercializador o un gran consumidor- se han convertido en la principal manera sobre la que sostienen los proyectos renovables y en la que las empresas terminan llevando la electricidad a casas y hogares. Por el contrario, las subastas estatales languidecen. "Dos tercios de toda la renovable construida en España en los últimos cuatro años viene con PPA, asegura sobre una realidad que indica que el riesgo de estas inversiones está cubierto con buena medida con la venta de la electricidad que generan.

Este recorrido circular, un contrato de compra a largo plazo que garantiza la viabilidad de un parque fotovoltaico o eólico, es lo que, a ojos de Marroquin, da un valor específico a los PPA frente a la otra fórmula, más apreciada por el Gobierno español, de subastas estatales en las que es el Estado el que garantiza un precio. "El riesgo no lo toma el Estado, es un contrato privado. Si en un PPA se gana o se pierde se va a juicio pero no toca un duro a los contribuyentes", dice el iniciador de este negocio en España, adonde regresó en 2016 después de haber trabajado en la industria energética de otros países europeos. El último fue Luxemburgo, negociando contratos de compra de gas a 20, 25 y 50 años a compañías como Gazprom.

"Tras el hachazo a las renovables de 2014, en 2015, 2016 en España no se montaba nada [de instalaciones renovables] y vi una oportunidad", relata. Le contó sus planes a un amigo que era comprador de electricidad para una gran industria y el impulso definitivo fue la llamada desde Londres de Foresight Group, pidiendo ayuda para encontrar un comprador interesado en la electricidad que podrían generar los ocho proyectos pequeños que tenía en España, en busca de "garantía de precio" para desarrollarse. "Esa electricidad ya era de origen renovable, fotovoltaica, se firmó por 10 años a un precio fijo, se firmó cuando se iba a empezar la construcción y fue una garantía de compra que pudo financiar la planta [fotovoltaica]", recuerda de unos inicios en los que estos PPA tenían que ser "muy sencillitos", para empezar, porque los bancos tampoco entendían de qué se trataba y no terminaban de creerse que pudiera firmarse una compra de electricidad por 10, 15 o 20 años. "Me decían, ¿este contrato se puede romper? Yo les decía que era sólido".

"Lo que fue pasando es que se firmaron un segundo, un tercero, un cuarto y empezamos a bullir", dice sobre lo que sucedió después, a finales de los años 2010, años antes de que su empresa entrase a negociar contratos en otros países europeos. También por entonces tuvo tuyo que soportar, en la primera conferencia a la que asistió en España, que alguien "quisiera burlarse" de sus planes de promover compras privadas por muchos años de energía renovable que, en un momento en el que el sector renovable estaba parado en España, aquel 'burlón' calificó de una idea más propia del vidente Rappel.

Los acuerdos de compra más baratos

En los últimos años, Marroquin ha sido testigo de primera mano del despliegue de las energías renovables que han hecho de España el país donde más PPA se firman. Primero eran solo las eléctricas y después han ido entrando otro tipo de empresas que también son grandes consumidoras de electricidad. La expansión de estos contratos privados de compra ha discurrido en paralelo al aumento de la generación renovable y, con ello, a la bajada de precios de la electricidad verde en el mercado mayorista, que después deben trasladarse a los consumidores domésticos.

Según estadísticas de Our New Energy, España es el país de nuestro entorno donde los PPA se firman al precio más bajo por Mwh. A principios de 2023 se situaba a 40 euros/Mwh y empezaba una ligera tendencia a la baja hasta entre 20 y 35 euros en el segundo trimestre de 2024. En comparación, Francia, Alemania o Dinamarca registran precios más altos con repuntes en el último año que se han producido en España.

España es el país donde más bajos son los precios de la electricidad que se cierran en los PPA. OneShot

La bajada de precios en España es más acusada si nos remontamos más en el tiempo. "Si vamos siete años atrás, el precio en Europa central eran 40 euros y en España 60", recuerda Marroqui, que también vivió cómo un cliente alemán le rechazó una compra en 2022 a 500 euros el Mwh o cómo en España los tratos se cerraban a 110 euros. "España perdió la oportunidad", dice sobre lo sucedido antes de 2018-2019 "cuando empezaron a entrar renovables en España, los futuros y el precio ha bajado por debajo de Europa, consecuencia de [instalar] 25-30 gigavatios de renovables y dos tercios con PPA", dice.

Además de "no costar un duro" a los contribuyentes, defiende que los PPA son un instrumento en favor de la "meritocracia" entre promotores. "Para las subastas reguladas, todos los proyectos cuestan lo mismo, no distinguen entre cuál es bueno y malo, no incentivas que la gente se incentive mejor. Con los PPA

Mecanismo ibérico, transparencia e incertidumbre

A pesar de que reconoce el impulso que el actual Gobierno ha dado al despliegue de las energías renovables, Marroquin dice no tener un buen concepto de las decisiones en la materia del Ministerio de Transición Ecológica, entre ellas la intención -subsanada meses después- de que el tope del precio a la electricidad generada con gas -el mecanismo ibérico- afectara también a la electricidad que se producía en plantas fotovoltaicas y eólicas cuya producción ya estaba vendida por un PPA. "La industria renovable vivió un momento en que estábamos todos en bancarrota porque no se consideraba que había plantas con PPA y con ingresos que no eran de mercado", recuerda sobre los meses antes de que "queja" a Industria modificó la norma para excluir a aquella electricidad así generada.

A escala europea, tampoco le gusta la transparencia que reclama la UE, mediante la reforma del mercado eléctrico, a estos contratos privados, que considera demasiado opacos y hace muy difícil saber, por ejemplo, a qué precio se vende la electricidad a través de ellos. "Es como si tú me vendes una casa, el acuerdo que hemos pactado es privado, entre nosotros. Esto es igual", dice, contrario a "rerregular el mercado" en la UE, a pesar de que la reforma pinta un ecosistema que prima los contratos privados -los PPA- más que las subastas organizadas por cada gobierno, como le habría gustado al español.

En todo caso, poco se sabe qué efectos tendrá la reforma eléctrica en la una forma de vender al por mayor electricidad a largo plazo que ya existía y tenía en España uno de sus terrenos más fértiles. "No sabemos cómo va a funcionar. Es lo que pasa con Europa, los países tienen condiciones diferentes".