Consultorio de Vivienda: "Frente a mi piso se ejerce la prostitución, tengo dos hijos que lo ven, ¿cómo se puede acabar con esto?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, trasteros, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid

Precio de "locura" del ascensor

PREGUNTA En Junta de vecinos se aprobó la instalación de un ascensor en el patio comunitario antes de estar presupuestado. Inicialmente yo no era contraria pero aclaré que dependía del presupuesto.

Ahora que han presentado presupuestos orientativos lo considero una locura. Somos 20 vecinos. La instalación conlleva demoler la escalera y un muro de carga, sólo esto con las licencias asciende a más de 300.000 euros. Luego está desviar las canalizaciones de luz, fibra, gas y agua, ya que todas pasan por ese muro.

Además de que hay un poste con la luz de todos los edificios que dan al patio y que de ese poste la luz de todos sale a la calle a través de ese muro, con lo que habría que reconducir la luz de varios edificios, y al parecer esto añadiría mínimo otros 100.000.

Lo surrealista es que unos pocos vecinos se agarran a que hay que poner el ascensor sea como sea porque está aprobado en Junta. A los vecinos que nos parece inasumible por motivos de seguridad, arquitectónicos y económicos, ¿nos pueden obligar a aceptarlo? Raquel Castilla.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque se haya adoptado el acuerdo de instalar un ascensor, es necesario que se convoque una nueva junta para aprobar no solo el presupuesto sino también el proyecto, la dirección facultativa y la financiación, en su caso.

Convocada la junta y adoptados los correspondientes acuerdos por el quórum previsto en la LPH, son vinculantes para todos los propietarios, incluidos los disidentes sin perjuicio de su derecho a impugnar judicialmente en tiempo y forma los acuerdos si los considera contrarios a su legítimos intereses (art. 18 LPH).

Cerrar plazas de garaje no usadas

PREGUNTA En nuestro garaje comunitario hay cuatro plazas que corresponden a dos propietarios que hace décadas -sí, décadas- que no están en el edificio y que no hacen uso de ellas. Un vecino ha propuesto cerrar las cuatro y convertirlo en una sala donde se puedan hacer cumpleaños y reuniones varias con una estructura que sea fácil de desmontar si en algún momento esos vecinos vuelven y las necesitan. ¿Podemos hacerlo? ¿Nos exponemos a alguna sanción o posible demanda o a alguna futura indemnización? Álvaro R. G.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El hecho de que esas plazas no estén siendo utilizadas no implica que no sigan perteneciendo a su legítimo titular. Por ello, la comunidad ni puede cerrar las plazas ni hacer uso de las mismas al no tener la consideración de elemento común.

Continuo entrar y salir de hombres

PREGUNTA Soy el presidente de una comunidad de vecinos de Madrid. En una de las viviendas del inmueble tenemos la certeza de que se ejerce la prostitución desde 2019.

Es una vivienda cuyos propietarios tienen alquilada a una persona que, sin residir en la misma, tiene alquiladas las habitaciones al menos a 2 mujeres. Es un continuo entrar y salir de hombres a diario y a distintas horas.

He visto entrar en la casa a gente a las 6:00 de la mañana y a las 23:00 de la noche. El modus operandi es que el cliente suele esperar en la calle, en muchas ocasiones en un banco sentado cercano al portal, con el móvil en la mano. Estas personas suelen estar siempre cerca de las horas punta de cada día y cuando le avisan de la casa, se abre el portal y acceden a la vivienda. La puerta de la vivienda se abre y la señorita está detrás de la puerta esperando y cierra.

Hemos contactado en diversas ocasiones con los propietarios del piso para informarles y nos dicen que la inquilina no les paga desde hace muchos meses, que la han demandado, pero, sinceramente, creo que los propietarios están de acuerdo con la situación actual y no hacen nada.

Me gustaría saber si hay alguna posibilidad de acabar con esta situación, ya que además de que tengo hijos adolescentes -chico y chica, que ven lo que ocurre-, muchas veces corren el riesgo de entrar en el portal junto con los clientes. Hace algunos años se han producido altercados en el inmueble, incluso un cliente intentó entrar en mi casa equivocado por la ubicación del prostíbulo. Miguel Marín.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En este caso, al tratarse de una actividad molesta o, incluso, ilícita de conformidad con lo previsto en el art. 7.2 de la LPH como presidente de la comunidad debe requerir por conducto fehaciente tanto al propietario como al inquilino de la vivienda para que cesen estas actividades bajo apercibimiento de inicio de acciones judiciales.

Si realizado el requerimiento hacen caso omiso y persisten las molestias, el siguiente paso es convocar un junta para adoptar el acuerdo de iniciar una acción de cesación por actividades molestas que se sustanciará a través del correspondiente juicio ordinario.