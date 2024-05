Matilde Cubillo, presidenta de la FAPAM: "Se ha puesto de moda el perro adoptado, el perro sin raza, algo que es positivo"

Hace más de diez años desde que 20minutos.es impulsara la celebración mundial del Día del perro sin raza que se celebra cada 28 de mayo con el fin de poner en valor a los mestizos, la "raza" más común en nuestros hogares y en las protectoras de animales y que, además, también tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable de animales de compañía.

También, el Día del perro sin raza busca fomentar la adopción como la elección principal al incorporar un perro a la familia, siempre de manera meditada y responsable, al igual que se debe hacer en el caso de adquirir, mediante la compra, perros de raza.

Como parte de esta iniciativa, cada 28 de mayo se emplea el hashtag #DíadelPerroSinRaza, donde estos animales son los protagonistas. Durante este día, las redes sociales se llenan de fotos de perros sin raza y se comparten anécdotas y experiencias personales que resaltan que su falta de pedigrí no les hace carecer de innumerables virtudes ni desmerece la compañía que nos proporcionan.

Con motivo de este día, hablamos con Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (FAPAM), quién nos habla de los perros mestizos y sus facultades.

Los perros "más agradecidos"

"No se sabe exactamente si hay más perros de raza que mestizos en nuestro país pero, afortunadamente, lo que sí sabemos es que cada vez más, la gente adopta", afirma la presidenta de FAPAM. "Se ha puesto de moda el perro adoptado, el perro sin raza, algo que es positivo ya que en las protectoras el 85-90 por ciento de los canes que se encuentran en los refugios son mestizos".

En nuestro país hay más de 170.000 perros abandonados y, aunque también muchos son de raza, la realidad es que la mayoría que habita en las protectoras son perros mestizos. "Esto ocurre porque cuando uno adquiere un animal a través de la compra, gastando bastante dinero, no lo deja en un centro abandonado o en la vía pública", opina Cubillo.

"No obstante, no quiere decir que no haya perros de raza en las protectoras de animales, porque también entran muchos perros procedentes de la caza y muchos de razas catalogadas potencialmente peligrosas", agrega la presidenta de FAPAM.

Con cariño y tiempo son el compañero ideal y convivir con ellos es toda una experiencia

En cualquier caso, para Cubillo no hay mejor raza que la mestiza. "Los perros sin raza para mí son lo mejor y creo que toda persona debería convivir con un perro así al menos una vez", defiende. "Y más si han pasado penurias o han sido abandonados porque son perros realmente agradecidos y superbuenos capaces de adaptarse perfectamente (a pesar de que la gente piensa lo contrario)".

"Aunque pueden tener sus manías, la realidad es que se pueden adaptar perfectamente", insiste. "Algunos pueden ser más miedosos, por ejemplo, pero todos con cariño y tiempo son el compañero ideal y convivir con ellos es toda una experiencia".

Cubillo también cuenta que además de creer que los perros mestizos abandonados no son capaces de adaptarse bien, señala otra falsa creencia: que a los perros adultos no puedes educarlos. "La mayoría de perros sin raza que hay en las protectoras son adultos y muchos terminan abandonados por problemas de comportamiento que vienen de haberlos maleducado", expresa.

"Tanto los perros adultos como los mestizos se adaptan bastante bien a cualquier circunstancia, nosotros hemos dado perros que a lo mejor llevaban cinco años en el centro y se han adaptado perfectamente a su nueva familia", asegura Cubillo.

No hay perros mejores o peores, cada perro es único

Preguntada por la eterna batalla entre perros con y sin raza, Cubillo explica que no quiere tampoco criminalizar a un perro de raza y asegura que "son todos igual de buenos". "Vivimos en un país en el que hay un número de perros abandonados que pone los pelos de punta y ahora que con la nueva Ley de Bienestar Animal existe el sacrificio cero en España si la gente no adopta más va a haber un serio problema de espacio y hacinamiento en los centros", advierte.

"Ahora más que nunca hay que fomentar que la gente adopte, animar a la gente a acercarse a las protectoras a conocer a los perros antes de optar por la compra ya que muchos entran pensando en perros de raza o cachorros y se van enamorados de mestizos adultos", asegura la presidenta de FAPAM.

En este sentido, Cubillo explica que la única forma de conocer a los perros es estar con ellos y hace hincapié en la "triste realidad en la que hay muchísimos perros abandonados en jaulas y al mismo tiempo familias que adquieren cachorros y que encima colaboran con mafias de cría".

Hay que insistir mucho para que se deje de colaborar con criadores ilegales

"Por eso hay que insistir mucho para que se deje de colaborar con criadores ilegales y recordar que hay muchos perros que necesitan un hogar", repite. "Si al final quieres comprar, vale, pero primero dale una oportunidad a un refugio y si terminas adquiriendo un animal, hazlo con un criadero responsable".

No obstante, a la hora de elegir, Cubillo considera que los mestizos adoptados "son muchísimo más agradecidos" y defiende que son animales que aportan mucha alegría y felicidad. "Son una satisfacción y una auténtica maravilla para las familias".

"Por otro lado, hay perros de raza que están cruzados tanto que terminan teniendo problemas de salud (como ocurre con los perros de razas braquicéfalas, por ejemplo). Este tipo de patologías son más raras en perros mestizos, por eso se dice que tienen menos problemas de salud", concluye la presidenta de FAPAM.