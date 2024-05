Sanz inicia este lunes las negociaciones con los grupos de cara al pleno de Presupuestos, que será el 3 de junio

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, iniciará esta tarde la ronda de contactos con los grupos políticos de la Corporación, de cara al próximo pleno de Presupuestos, que se celebrará el próximo lunes, 3 de junio. Así lo ha anunciado esta mañana el primer edil, al tiempo que ha pedido a la oposición una "actitud constructiva" y que "no pretendan seguir con la situación de bloqueo a la que tienen sometida la ciudad de Sevilla".

A las reuniones, en las que se abordarán los presupuestos municipales de 2024, "están convocados los tres grupos políticos esta tarde", a partir de las 17.30 horas, primero el Partido Socialista, después Vox y después Con Podemos-IU, "yo espero que vengan con un actitud positiva", ha incidido.

"Ahora estamos centrados en el pleno del Presupuesto", y si ese presupuesto sale rechazado también, "la cuestión de confianza la llevaremos a cabo esa misma semana, en este momento esa nuestra prioridad", ha señalado el regidor hispalense en respuesta a si hará o no un balance de su primer año legislatura. Precisamente este martes se cumplen 365 días de las elecciones municipales, que fueron el 28 de mayo de 2023 y el próximo 17 de junio será el primer aniversario de su toma de posesión en el Ayuntamiento hispalense.

Unas fechas que prácticamente coinciden en el calendario con la agenda marcada por José Luis Sanz para aprobar sus primeras Cuentas públicas, toda vez que están prorrogadas las de 2023, aprobadas por el anterior gobierno socialista. Cabe recordar que, tras el rechazo de la oposición en las comisiones informativas previas en el mes de febrero, el Ejecutivo popular decidió no presentar su proyecto presupuestario en pleno.

Un trámite que hace una semana anunciaba que retomaría, debido a la situación de "bloqueo que padece la ciudad" al no contar con un nuevo documento económico. Manifestando a su vez que si este era rechazado en dicho órgano, presentaría una Cuestión de Confianza vinculada al presupuesto como ha confirmado esta mañana. Un instrumento político que le permitiría aprobar automáticamente las Cuentas si recibiera el apoyo. Por el contrario, podría desembocar en una moción de censura, que la oposición podría presentar en el plazo de un mes y, si esto no ocurriese, las Cuentas de Sanz serían aprobadas automáticamente.

El objetivo del alcalde es sacar adelante, con esta maniobra política, el Presupuesto de 2024, y también "seguir gobernando en solitario". Así lo ha reiterado una vez más en alusión a las declaraciones de la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que afirmaba recientemente que Sanz le había dicho que "sí o sí" habría pacto. "Lo llevo diciendo estos diez meses, y lo dije durante los 600 días que tuve de campaña electoral. Busqué poder gobernar en solitario y conseguí gobernar en solitario. Y eso va a ser durante estos tres años que quedan", ha subrayado Sanz.

A este respecto, el regidor popular ha añadido que ha tenido reuniones con todos los grupos, "no solo con la señora Peláez", con el señor Muñoz, "también tengo encuentros de vez en cuando, o con la señora Hornillo, es decir, "he tenido conversaciones y negociaciones con todos los grupos y voy a seguir teniéndolas, espero", ha abundado. Finalmente, Sanz ha reiterado que "con Vox podemos hablar de muchas cosas, se puede hablar de todo", pero "de gobierno de coalición, no", ha zanjado.

Postura de la oposición

Faltan pocas horas para que de comienzo esta ronda de contactos con la oposición, que ya mostró su postura en contra hace solo una semana. Por su parte, el PSOE indicó que su grupo envió la semana pasada el mismo documento de propuestas que hace tres meses, sin recibir respuesta alguna hasta la fecha, condicionando su apoyo a las Cuentas a la aprobación de las mismas. Asimismo, lamentaron que el Gobierno local "pospusiera las negociaciones una semana" por cuestiones de agenda del alcalde.

Desde la formación de Santiago Abascal inciden en que "no vamos a apoyar nunca unos presupuestos que no podamos estar dentro para poder ejecutar y controlar", insistiendo en entrar en el gobierno para ello, como ha ocurrido en otras comunidades y ayuntamientos, según esgrimen.

En cuanto a la coalición de izquierdas de Podemos-IU, manifestaban que no se daban las condiciones mínimas para dialogar, que pasarían por tres aspectos: aplicar la Ley de Vivienda para topar el precio del alquiler; romper relaciones con Endesa, a la que culpan de los cortes eléctricos que padecen algunos de los barrios más desfavorecidos de Sevilla; y denunciar ante los tribunales la llegada de los vertidos tóxicos" de Aznalcollar al río Guadalquivir.