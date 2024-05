Cristina Gómez, directora de Cepri: "Defendemos la labor de los centros de Educación Especial como centros inclusivos"

Es España hay unos 30 colegios de Educación Especial específicos para atender a alumnos con autismo. Uno de ellos es Cepri, situado en la localidad madrileña de Majadahonda y que se ha convertido en referente a nivel nacional gracias a su carácter innovador.

Más de 20 años de experiencia los avalan y los preparan para enfrentarse al próximo gran reto: el gran aumento de casos del alumnado con autismo cuando los recursos para atenderlos, como nos contó su directora, Cristina Gómez, no van de la mano.

Cepri es una asociación pionera en el abordaje del autismo en España. ¿Cómo surge?La asociación lleva 40 años. Empezaron en un gabinete en la calle Martínez Campos, en Madrid, atendiendo a personas que no tenían recursos en ese momento. Fue creciendo, se trasladaron a otra zona y después de dividieron en varios edificios, porque Cepri atiende a todas las personas que tienen autismo, discapacidad intelectual y tienen grandes necesidades de apoyo en varias etapas de la vida.

Ahora mismo, la asociación tiene una residencia para personas adultas, un centro de día y el colegio, todos concertados. Además, también tiene servicios de ocio y respiro. Somos una asociación, pero nos gestionamos de forma diferente porque las necesidades de los adultos son diferentes a las necesidades de los niños. Además, el resto depende de la Consejería de Asuntos Sociales y nosotros de Educación.



El colegio llegó un par de décadas después. ¿Qué nos puede contar de él?Sí, empezamos con niños pequeños y estos niños han ido creciendo. Entonces fue cuando surgió el centro de día, pero el cole fue primero. Se solicitó el concierto educativo, nos lo aprobaron, empezamos con cuatro unidades menos, y hemos ido creciendo.

Fue, además, uno de los primeros específicos de autismo por sus programas innovadores, porque en Cepri siempre hemos creado programas novedosos, como el de entornos, convenios con el hospital Puerta de Hierro, con diferentes instituciones como universidades, elaboramos muchos materiales… Como se vio que ese tipo de metodología ayudaba mucho como herramienta a los niños con autismo, Cepri ha ido, digamos, creando escuela.



Lo que más nos caracteriza es que todo nuestro personal es muy muy especializado en autismo, y que tiene mucha experiencia, por eso hemos sido referencia para otros centros que han venido detrás. Además, tenemos una plantilla muy estable, lo que favorece la calidad de la enseñanza y el bienestar de las personas con autismo. Todo eso ha convertido a Cepri es un colegio de referencia en autismo.



Cristina Gómez, durante nuestra entrevista en la sala de profesores del centro. Sergio García Carrasco

¿Cuántos alumnos hay?Ahora mismo tenemos 51 alumnos en todas las etapas escolares. Tenemos una unidad de infantil, 9 unidades de EBO (educación general básica en educación especial) y tenemos una unidad de aula estable en un colegio ordinario. Además, tenemos dos unidades de talleres de transición a la vida adulta en los que pueden estar hasta los 20 años más o menos.

A lo largo de todo este periodo, hacemos programas de acompañamiento y formación a familias, porque sus necesidades van cambiando, no son las mismas las que tienen con un niño de Infantil que con un chico de 18.



¿Cómo es el perfil de los alumnos de Cepri?Son alumnos con muchas necesidades de apoyo, sobre todo a nivel de comunicación -muchos no tienen lenguaje oral-, a nivel social, a nivel de control de emociones y a nivel conductual, derivados sobre todo de los problemas de comunicación y para entender el entorno que tienen. Por eso necesitamos mucho personal, somos 35 personas trabajando.



¿Qué perspectivas de crecimiento tiene el colegio? Porque, según los últimos datos, el número de alumnos con autismo no deja de crecer, tanto en ordinaria como en especial.Pues ahora mismo, la perspectiva es que aumenten los alumnos. En general, vienen a centros específicos los alumnos que fracasan o han tenido malas experiencias en las aulas tea, algo que pasa a menudo porque muchas veces los profesores que trabajan en estas aulas no tienen la formación suficiente y específica en autismo.

Además, con la resolución 254 que han aprobado en Madrid, hay muchos de los alumnos en aulas tea que no cumplen los criterios y podrían ser derivados a Especial.

Como los recursos para nuestros centros no aumentan, lo que vamos a tener que hacer es aumentar las ratios, con todo lo que eso supone. Por eso, desde los centros de Educación Especial reivindicamos que, si aumenta el número de alumnos, se nos dote de más personal para no tener que aumentar esas ratios, y que se forme a más profesores de las aulas tea, porque estos alumnos necesitan mucho apoyo.



Desde los centros de educación especial reivindicamos que, si aumenta el número de alumnos, se nos dote de más personal para no tener que aumentar esas ratios

Es una de las cosas que más reclaman desde Autismo España, porque suben los alumnos, pero no los recursos. Si es así, ¿cómo asumirán este aumento?Si no nos dotan de recursos, tendremos que asumirlos, pero será a costa de empeorar la calidad educativa. Ahora mismo la ratio en autismo es de 3 a 5, y esa ratio no está así por comodidad del profesor, sino por las necesidades de los alumnos, que en nuestro caso son muchas. Si suben la ratio a 7, que es lo que estamos viendo que va a pasar, la calidad descenderá, porque el profesor tiene que dividir su tiempo con cada alumno.

Por eso reivindicamos la dotación de recursos humanos en los centros específicos, e invitamos a todos los políticos que puedan cambiar la legislación que vengan a visitarnos para que vean realmente lo que se hace aquí. Para que vean, por ejemplo, a alumnos con serios problemas de conducta, incluso psiquiátricos, hasta el punto de tener que llamar al 112, para que realmente lo que necesitamos, que no nos quejamos porque sí… Nos gustaría que vieran lo que necesitamos para que la calidad educativa esté a la altura de lo que necesitan nuestros alumnos.



Porque, además, la labor de Cepri, como de otros centros de educación especial, trasciende lo meramente educativo…Claro, por ejemplo, en estos centros tratamos aspectos básicos de salud, de cuidado personal, les entrenamos en aspectos básico como ir a hacerse el DNI, ir a la peluquería… y tenemos que tratarlos porque son cosas que van a necesitar hacer en su vida y que les estresan mucho.

Para conseguir que lo hagan de la manera más autónoma posible, además de trabajarlo aquí, lo trabajamos con el entorno, tenemos programas con la policía, con el hospital… para que ellos también estén preparados para atenderlos, con señalítica, con pictogramas… que, además, son recursos de los que no solo se benefician ellos, sino personas con deterioro cognitivo, personas que no conocen el idioma… La idea es eliminar barreras y hacer el entorno más inclusivo para las personas con autismo.



Cristina nos mostró cómo trabajan con sus alumnos aspectos básicos de autonomía, como cortarse el pelo. Sergio García Carrasco

¿Por eso creen que es necesario que existan colegios específicos?Nosotros, como centro y como planteamiento pedagógico estamos de acuerdo con la inclusión, pero esta tiene que ser de calidad. Además, nosotros defendemos nuestra labor como centros de educación especial como centros inclusivos, porque nuestro objetivo es favorecer la inclusión de nuestros alumnos en la comunidad.

Y lo hacemos, por ejemplo, con proyectos de trabajo en el entorno, como polideportivos, supermercado, con nuestros alumnos vamos a hacer la compra, vamos al cine… utilizamos la comunidad, no nos quedamos como un gueto.

Lo que hacemos precisamente es ofrecer a nuestros alumnos las herramientas para facilitar su inclusión en la sociedad y trabajamos también con la comunidad para que les entienda. También es una manera no de concienciar a la comunidad, de divulgación, damos charlas para concienciar…



Lo que hacemos es ofrecer a nuestros alumnos las herramientas para facilitar su inclusión en la sociedad y, para ello, trabajamos también con la comunidad

También teneis extraescolares…Sí. Antes teníamos más, pero desde la pandemia no las hemos recuperado por completo. Tenemos, por ejemplo, danza, que es una actividad buenísima. Lo hacen con una profesora maravillosa que conoce mucho el mundo de la discapacidad y es una forma de ayudarles a trabajar el conocimiento del cuerpo, la libertad de movimiento… También tenemos algo que no tienen muchos centros de personas con autismo, que es fisioterapia. Como muchos de nuestros chicos tienen problemas de conducta y tienen muchas estereotipias, de repetirlas tanto, muchas veces tienen problemas musculares, también es común que tengan hipotonía, hipertonía, la fisioterapia les ayuda también a tener una mayor conciencia de su cuerpo, etc.

Además, gracias a la Federación Autismo Madrid, tenemos un terapeuta ocupacional, que es una figura muy importante para las personas con autismo y para las personas con discapacidad en general.



¿Y algún taller formativo?No, porque la realidad es que nuestros alumnos no tienen la capacidad para insertarse en el mundo laboral, tienen muchas necesidades de apoyo. Si hay plazas, lo normal es que, una vez finalizada su etapa aquí vayan a un centro de día.

Para facilitarles el tránsito a uno de estos centros, también tenemos programas, les damos la información anticipada, les acompañamos al otro centro, facilitamos que las personas de otro centro vengan aquí a conocerlos…



Cristina Gómez posa en un aula del centro, preparada para anticipar rutinas para los alumnos con autismo. Sergio García Carrasco

¿Cómo está el tema de las plazas?No hay plazas suficientes, por eso nos encontramos a menudo que, o bien no tienen plaza en ningún centro de día o no la tienen en un centro específico de autismo. Es una etapa muy dura para las familias, que no saben dónde acabará su hijo o qué van a hacer con él. Los que consiguen una plaza en el centro de día de Cepri o en otro específico de autismo sienten que les ha tocado la lotería.

Es un tema que no se está abordando, porque los casos aumentan y los que están en centros educativos están creciendo. Entiendo que tendrán que crear centros de día para este tipo de personas porque, ahora mismo, los que tienen más problemas de conducta lo que hacen directamente es derivarlos a otros centros más tipo psiquiátrico, en lugar de a un centro especializado en tea.