Más de la mitad de los niños y adolescentes de España vive en hogares con dificultades para llegar a fin de mes

Más de la mitad de los niños y adolescentes españoles, el 55%, vive en hogares que afrontan dificultades para llegar a final de mes y cerca de un millón y medio de estos ha experimentado retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca de la vivienda. Este es uno de los factores que han hecho que, en 2023, España alcanzase el récord histórico en carencia de material severa en hogares con menores a su cargo, según el informe anual Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2024, elaborado anualmente por la Plataforma de Infancia para ver cómo evolucionan los datos socioeconómicos de los niños y, en definitiva, de la pobreza infantil.

"Claramente tenemos un problema histórico", ha alertado este lunes el director de la entidad, Ricardo Ibarra, durante la presentación de los resultados. Y es que las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) todos los años revelan un deterioro de la calidad de vida de los menores en España, que sufren la segunda peor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea (UE): el 28,9% está en esta situación.

Pero lo que más ha empeorado en los últimos años y, sobre todo, desde la pandemia, es el indicador que mide las carencias materiales severas de los niños y adolescentes y que en 2023 alcanzó al 10,8% de la población infantil, lo que supone 4,8 puntos porcentuales más que en 2019. "Son las tasas más elevadas de toda la serie histórica", ha indicado la autora del informe, Eva García.

La carencia material severa es la proporción de población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro de nueve conceptos definidos: no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no poder costearse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada; no poder afrontar gastos imprevistos; haber tenido retrasos en el pago de la vivienda; no poder permitirse un coche; no poder permitirse un teléfono; no poder permitirse un televisor; y no poder disponer de una lavadora.

Medio millón en riesgo de malnutrición

Así, y según esas bases, los datos revelan que más de la mitad de los niños viven en hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes (un 2,8% más que en 2022). Un 11,% de la población infantil reside, además, en hogares que consideran que tienen un gasto elevado o muy levado por el alquiler o la hipoteca de la vivienda; y cerca de un millón y medio vive n hogares que se han retrasado en el pago de la renta. Además, un cuarto de los hogares con menores de edad reside en viviendas inadecuadas, ya sea por problemas de goteras, humedades, o podredumbre, las condiciones de habitabilidad afectan al 25% de los hogares con menores.

También la pobreza energética y alimentaria presenta los registros más altos desde que se tienen datos. Casi el 20% de los hogares con niños y adolescentes no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada; porcentaje que se dispara hasta el 34% en el caso de las familias monoparentales (7,1 puntos más que el año anterior). Además, el 6,9% de los niños no pueden permitirse carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Dicho de otro modo: más de medio millón de menores de edad pueden estar sufriendo problemas de malnutrición infantil, tal y como ha advertido García.

