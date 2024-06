Carmen Gasca, neuróloga: "Podemos penetrar en el tejido cerebral en las fases iniciales"

Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal (HM CINAC) en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur han avanzado en la apertura temporal de la barrera hematoencefálica mediante ultrasonidos de baja intensidad (LIFU) con microburbujas, guiados por resonancia magnética, para facilitar la introducción de fármacos en el cerebro. Este estudio ha demostrado que el método es seguro y viable, permitiendo la penetración de medicamentos en áreas cerebrales clave para el tratamiento del Párkinson.

La investigación, liderada por el Dr. José A. Obeso y la Dra. Carmen Gasca, ha sido publicada en la prestigiosa revista 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry', ofreciendo esperanzas de tratamientos más efectivos en fases tempranas del Parkinson.

La doctora Carmen Gasca es neuróloga e investigadora del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC.

¿Podrían explicar en qué consiste el avance que han logrado con la apertura temporal de la barrera hematoencefálica mediante ultrasonidos de baja intensidad (LIFU) y microburbujas?La barrera hematoencefálica es una barrera natural del cerebro que supone una limitación importante para que las moléculas con acción terapéutica accedan al cerebro. Por lo tanto, conlleva a que estos tratamientos puedan no ser lo suficientemente eficaces. Esto es importante ya que la dificultad de acceso al cerebro ha podido ser el motivo del elevado fallo terapéutico en enfermedades neurodegenerativas.

¿Qué implicaciones tiene este avance para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson?Nos demuestra que en las regiones más vulnerables a la neurodegeneración se podría impactar desde las fases iniciales de la enfermedad ya que nos aseguramos de que esa molécula no solo llega al sistema nervioso si no que penetra en el tejido cerebral, en la región deseada.

¿Cómo se asegura la seguridad y viabilidad de este procedimiento?La seguridad se evaluó por el seguimiento clínico de los pacientes y por resonancias magnéticas cerebrales periódicas en los que descartamos complicaciones graves como pueden ser un sangrado o un infarto cerebral. Demostramos que el tratamiento fue bien tolerado y que no existieron complicaciones graves.



La viabilidad se determina porque una vez que se finaliza el procedimiento se inyecta de forma endovenosa gadolinio (contraste que habitualmente se utiliza en la resonancia) y se observa una captación en la zona donde se ha abierto la barrera hematoencefálica (no se observaba previamente a la sonicación). En el seguimiento se pudo observar la reversibilidad del proceso ya que no captaba este contraste y por lo tanto se había cerrado esta barrera. Así, este procedimiento se podría hacer de forma repetida para facilitar la entrada de fármacos en las zonas concretas que se desea.