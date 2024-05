Marta Riumbau revela cuánto ha pagado por quedarse embarazada de su primer hijo

Marta Riumbau anunció a principios del mes de mayo que había tomado la decisión de convertirse en madre soltera y que está embaraza de su primer hijo. Desde el día que hizo pública esta noticia, la influencer prometió que contaría todo sobre su primer embarazo y lo está cumpliendo.

La expareja de Diego Matamoros se muestra muy activa en sus redes sociales y subió un vídeo contestando una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, respondiendo sin tapujos a todo lo que sus followers querían saber y dio toda la información sobre el proceso al que se sometió.

También, reveló cuánto pagó ella por la verificación de ovocitos, que es el proceso de congelación de los mismos. Esta opción permite posponer la capacidad reproductiva de una mujer el tiempo que desee.

"Depende de la clínica, pero yo os puedo contar lo que me ha costado a mí. Os hablo de vitrificar que es lo que más me estáis preguntado y es de lo que hemos hablado. Es dos mil y pico el tratamiento y, luego, la medicación. Depende de cuánto estés, porque a veces necesitas un poquito más, pero contad con mil y algo. Yo en mi caso me lo tuve que hacer dos veces, y luego ya el otro proceso", empezó explicando de manera detallada.

"Hay que tener en cuenta también que para llegar al final, digamos una fecundación, tienes que vitrificar y desvitrificar. Son dos procesos que pagas. Si directamente haces la estimulación ovárica, te sacan los ovocitos y pasas al otro proceso, te estás saltando pasos, con lo cual, es más económico. Ese proceso será como unos 7.000 y pico, más la medicación. Pero yo no me lo he hecho así", continuó contando su experiencia a sus más de 738.000 seguidores.

Además, habló sobre el donante y explicó lo que sabe de él: "El donante siempre es anónimo, por lo menos aquí en España, a no ser que de repente pactes con algún amigo tuyo, con algún conocido que sea obviamente esa persona el donante. Pero si tú escoges que sea de un banco de semen, eso es totalmente anónimo. Lo que hacen es que se parezca lo máximo posible a ti. En mi caso fue raza caucásica, de pelo liso, moreno, ojos verdes y altura, pues un poco más que yo. No se puede escoger absolutamente nada más".