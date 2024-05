Feijóo ensalza el apoyo del PP al PSOE en la ayuda a Ucrania: "Hemos sido mucho más leales con el Gobierno que sus aliados"

El líder de la oposición ha ensalzado este lunes el apoyo que ha prestado el PP al PSOE en todo lo que se refiere a la ayuda a Ucrania. Alberto Núñez Feijóo subraya así la diferencia de actitud de su partido con respecto a los propios socios de Pedro Sánchez. "Nosotros hemos sido mucho más leales con el Gobierno en el caso de Ucrania que sus aliados", ha señalado poco antes de que Volodímir Zelenski se reúna con Sánchez para firmar un acuerdo bilateral en materia de seguridad y defensa.

Eso sí, Feijóo no critica el fondo, pero sí las formas en las que Sánchez va a sellar dicho acuerdo. "Que sepamos, lo que el Gobierno va a firmar no ha sido informado en el Congreso y no sé si ha sido informado a la otra parte del Gobierno, cuando son más de mil millones de euros de gasto público". El líder de la oposición desconoce si el acuerdo "tiene el visto bueno de Sumar, pero anticipa que "a pesar de la forma de gobernar de Sánchez" el PP apoya "al Gobierno español en la ayuda militar que le va a prestar a Ucrania", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

En ella, Feijóo también ha vuelto a insistir en que no comparte la decisión de Sánchez de reconocer ahora al Estado palestino porque "empodera" a Hamás. "¿Hamás está dispuesto a lo que decida la Autoridad Nacional Palestina?", se pregunta el líder de la oposición, que critica que España tome la iniciativa de declarar el Estado de Palestina "dejando de lado a 25 países de la Unión Europea: "¿Todos estamos equivocados menos Sánchez?", se cuestiona también. Para el popular, el Gobierno solo busca "utilizar la guerra para cambiar de conversación sobre los asuntos internos de España", ha señalado tras calificar a José Manuel Albares como "el peor ministro de Asuntos Exteriores que ha tenido España desde la llegada de la democracia".

Así, ha vuelto a abogar por priorizar la entrega de los rehenes, decretar un alto el fuego, la entrega de ayuda humanitaria, que el conflicto no se extienda por la región y "sentarse en una conferencia de paz, dure lo que dure" para el reconocimiento de los dos Estados. Feijóo ha denunciado que Sánchez esté metiendo a los españoles "en un lío tras otro" y que haya hecho que España "pierda el papel de árbitro que tuvo en otras épocas."

Por otro lado, el líder de la oposición ha sacado a relucir el "éxito" de su convocatoria contra Pedro Sánchez un día después de la cita en las calles entre las críticas del PSOE. Para Alberto Núñez Feijóo, fue una manifestación "necesaria" en la semana clave de la amnistía y no descarta más movilizaciones como las cinco que ya ha celebrado contra la "ilegalidad" de dicha ley. Tal es su convencimiento del rechazo social al borrado del procés, que —recuerda— "no pasó por las urnas", así como a otras actuaciones del Gobierno "roto", que el líder del PP sale a ganar las elecciones europeas del próximo 9 de junio. No avanza el margen que calcula sacarle al PSOE, pero sí avisa de que para el PP "sería un fracaso perder las elecciones europeas".

En el cuarto día de campaña electoral, también ha reconocido que debería de haberle dado voz a su candidata Dolors Montserrat durante esta manifestación cuando, además, es "la persona que mejor conoce Bruselas". Durante una entrevista en Onda Cero, se ha reafirmado en sus propias palabras de los últimos días y se ha desmarcado de otras; se ha reafirmado en que "Meloni no es homologable a Orbán" como tampoco lo es "Page al PSOE" y se ha opuesto a pactar con la ultraderecha en Europa.

Eso sí, ha defendido sus acuerdos autonómicos con Vox porque en las comunidades autónomas en las que gobiernan juntos "hay estabilidad política; el PSOE no ha hecho ni la mayor aproximación para estabilidad", ha apuntado, recordando que ni siquiera ha presentado los Presupuestos para este año y que la semana pasada se quedó sin apoyos parlamentarios para aprobar la ley del proxenetismo y la del suelo.

En cambio, se ha mostrado difuso a la hora de valorar las palabras de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuando dijo: "Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado", dijo Ayuso en sed parlamentaria. El líder del PP ha pedido revisar el contexto en el que la presidenta autonómica pronunció dichas palabras.

También ha hecho hincapié en el caso de la esposa de Sánchez, a quien ha evitado nombrar, pero a la que le ha dedicado varios minutos de entrevista. "No puedo evitarlo, llevo pidiéndole explicaciones a Sánchez desde febrero y las ha negado siempre". El líder de la oposición ha reconocido que podría ser una causa archivada aunque ha dejado la puerta abierta al recurso. "No soy juez, no se si será delito, ya sea como tráfico de influencias o corrupción, pero no será bonito. Tiene un abogado designado y el presidente se niega a dar explicaciones".

El popular ha incidido en que el Gobierno está siendo investigado en dos juzgados, por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea, "algo que no ha pasado nunca". También ha cuestionado que la Fiscalía haya recurrido en tan solo 24 horas la apertura de diligencias "de un caso en el que la mujer del presidente" ha designado abogado para su defensa: "Es sorprendente". En todo caso, saca pecho de cómo está tratando el caso el PP: "Estamos siendo escrupulosos" y deja en el aire la respuesta de la oposición en caso de que el juez impute a la mujer del presidente: "Veremos lo que el PP va a hacer".