Las desconcertantes imágenes de Mayte Zaldívar y su pareja, Fernando, tras la boda con Julián Muñoz: "Solo pido..."

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se han casado para convertirse, de nuevo, en marido y mujer. Una noticia que ha retumbado con fuerza en los medios y de la que este fin de semana, hablaron en Fiesta.

Para Amor Romeira y Luis Rollán, dos de sus colaboradores, lo que busca la pareja es que, cuando él falte, a ella "le quede una pensión de viudedad".

Según los tertulianos, es un plan liderado por el exalcalde marbellí y en el que tanto Mayte como Fernando, su actual pareja, estarían de acuerdo: "Su pareja es Fernando, al menos que sepamos, esto es una de las cosas que más me chocan a mí de todo esto", expresaba Emma García.

Además, en el programa apuntaron que la pareja se podría enfrentar a problemas legales si se investiga su unión: "No es tan fácil como ellos creen. Para que se dé por bueno un matrimonio tiene que haber convivencia entre la pareja de al menos dos años, si se llegara a investigar podrían enfrentarse a las consecuencias de haber celebrado un matrimonio en fraude de ley", aseguró la periodista Mónika Vergara.

Además, sacaron a la luz unas desconcertantes imágenes de Mayte con su actual pareja -desde hace veinte años-, que corresponde al día siguiente a conocerse la noticia de su boda con el expolítico. En ellas se los ve relajados en una terraza mientras disfrutan de un rato junto a unos amigos.

El programa también hizo públicas las primeras palabras de Fernando tras conocerse la noticia. Fue Makoke la que, tras ponerse en contacto con él, sacó a la luz su mensaje, en el que destaca que no quiere saber nada de los medios y quiere apartarse del foco. "No tengo nada que ver con los medios y las especulaciones. No voy a pronunciarme ni a participar en este tipo de contenidos. Después de 21 años escuchando barbaridades sobre mi persona, decidí apartarme. Solo les pido a los medios que se olviden de mi número, de mi nombre, de mi cara y de que existo", ha expuesto.