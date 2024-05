La información que podría cambiar el caso Sancho, puesta en duda por la familia: "No entramos en el tema de las tarjetas..."

Tras concluir el juicio contra Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a principios de mayo en Tailandia, una información sobresaltaba este fin de semana e incluso podría significar un nuevo giro en el caso: el motivo por el que Sancho no regresó a España tras la muerte del médico. Hay que recordar que la muerte de Edwin Arrieta fue el 2 de agosto y la detención de Daniel Sancho se produjo tres días después, el día 5.

Según contó el sábado en Fiesta el periodista Alejandro Entrambasaguas, que ha hablado con la agencia en la que el hijo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho adquirió el vuelo a Tailandia y a la que acudió en hasta "cuatro ocasiones", "aquí empezó el caso Sancho". "No tenía dinero para pagar los billetes, había intención de pagar la vuelta", señaló el colaborador.

"Él quería estar en Tailandia alrededor de una semana", dijo el periodista. Sancho tenía, entonces, la intención de regresar a nuestro país, ya que "solo compró la ida". Sin embargo, "no tenía dinero". "Usó varias tarjetas de crédito que no tenían dinero. Estaba nervioso, porque en la agencia detectaron que no tenía dinero", relató.

Un extremo que, de ser cierto, podría dar un giro en el caso, ya que, en el caso de que los hechos sucedieran como asegura la Policía tailandesa, no es lo mismo contar con viaje de vuelta que no hacerlo.

Sin embargo, este domingo, en el mismo programa, Carmen Balfagón puso en duda la información, pero no parte de Alejandro, al que respeta, sino por parte de la agencia.

"Dudo de la persona que le informa que le ha informado muy mal", señaló la portavoz de la familia. "Nosotros ya en el mes de diciembre aportamos el certificado de la agencia de viajes que Daniel saca el 7 de junio el viaje de ida a Tailandia y el 10 la vuelta, pero el 27 de junio hace un cambio en la vuelta", aclaraba.

"Llevaba su billete de ida y de vuelta cuando viajó a Tailandia", reiteraba, para zanjar el tema. "No voy a entrar en los demás temas de las tarjetas. No lo digo por Alejandro, lo digo por las personas que le han informado", terminaba la abogada.