Feijóo calienta la protesta contra la amnistía y desafía a Sánchez a someter la ley de amnistía a un referéndum

La ley de amnistía ha vuelto a cobrar protagonismo en la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este sábado desde Tomelloso (Ciudad Real) un desafío al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: someter a referéndum la modificación de la Constitución si el Gobierno quiere aprobar la ley de amnistía.

Ante un millar de militantes y simpatizantes, Feijóo ha planteado "por qué no sometemos a referéndum" modificar la Constitución y "decidimos todos los españoles si una parte es distinta y tiene más derechos que otra", ha dicho en referencia a Cataluña.

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que la mayoría de los españoles están de acuerdo en que "no queremos un gobierno tutelado y condicionado desde Suiza, con un mediador salvadoreño".

Feijóo ha aprovechado además su intervención para emplazar a los ciudadanos a llenar las calles de Madrid este domingo, en el acto que celebrará el Partido Popular en la Puerta de Alcalá contra de la amnistía y las políticas del Ejecutivo de Sánchez.

"¿Os acordáis cuando la izquierda estaba en la calle y decía que los del PP no podíamos salir a la calle? Ahora resulta que hemos salido más a la calle en un año que todo lo que ha salido la izquierda" y todo ello, ha dicho, "para defender los derechos de aquellas personas que han venido votando al partido socialista".

Núñez Feijóo ha considerado importante salir a la calle para mostrar la postura de los españoles contra el "radicalismo y el separatismo" y contra "la subida constante de los impuestos".

En paralelo, y con la vista puesta en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Feijóo ha instado a concentrar el voto en el PP para garantizar que Sánchez "se vaya" y no suceda lo mismo que en las elecciones generales.

"El 23 de julio, más de 11 millones de españoles votamos para que se fuera. Como el voto se dividió en dos, sacamos 170 escaños. Si el voto se hubiese mantenido unido, hubieran sido más de 190 escaños. Por eso, no volvamos a repetir el error de dividir lo que tiene que ir unido", ha enfatizado.

En palabras de Feijóo, "el voto al PP es el que más daño hace a Sánchez, porque es el que le hará perder el poder".

Postura de España ante Israel

Por otro lado, Feijóo ha considerado que es "muy triste" que en solo una semana España "haya roto relaciones diplomáticas con dos países", como es el caso de Israel y Argentina, "algo que no se había visto nunca".

El líder de los populares ha aludido a lo "curioso" de que, cuando Rusia invadió Ucrania, "un país fronterizo a la Unión Europea", España "no retiró al embajador", algo que no ocurrió porque "la Unión Europea decidió" que ese tipo de decisiones se tomarían "en conjunto".

"La Unión Europea también ha decidido que lo que hagamos con Israel lo haremos conjuntamente. No puede ser que España e Irlanda decidan por todos. No queremos un Gobierno que insulta a todo el mundo, que confronta con todo el mundo, cuya obsesión es dividir a los españoles para permanecer unos meses más en el gobierno", ha lamentado.

Siguiendo con la crítica, ha defendido que no quiere "un gobierno con intereses personales por encima de los generales". "Lo que no queremos la mayoría de los españoles es un gobierno en el que el presidente, su partido y su gobierno estén cercados por presuntos casos de corrupción. No lo queremos. No queremos que para tapar esos casos de corrupción se intente amordazar a jueces, periodistas y oposición, no lo vamos a permitir", ha enfatizado.