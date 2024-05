Sánchez carga contra Feijóo por los fondos europeos en un mitin con su mujer, Israel y Argentina de fondo: "Me quieren quebrar"

La campaña hacia las elecciones europeas sigue su ritmo. Este sábado, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pedir el voto para los socialistas el próximo 9 de junio en un acto en el que el líder del PSOE se ha pronunciado sobre sus últimos movimientos en materia internacional, que le han llevado a crisis diplomáticas con Argentina e Israel y ha acusado al dirigente de los populares, Alberto Núñez-Feijóo de estar no jugar "en el equipo de España", así como insistir en los "bulos" que rodean las informaciones referidas a su mujer, Begoña Gómez. "Yo sé que me quieren quebrar con su desinformación y su difamación, pero van listos", ha dicho.

"En democracia solo el ciudadano pone y quita gobiernos, no lo hacen ellos con la difamación y los bulos", ha declarado ante 2.000 asistentes que se han congregado este sábado en el Palacio de Congresos de Sevilla para arropar a la candidata socialista a los comicios europeos, Teresa Ribera. El secretario general del PSOE ha respondido también a unas declaraciones vertidas este viernes por Feijóo en las que afeaba a Sánchez que presumiera de haber traído a España estos fondos y señalaba que eran 750.000 millones de euros de deuda que asumían los europeos.

El presidente del Gobierno ha puesto en paralelo a Feijóo y al dirigente de Vox, Santiago Abascal, criticando que ambos se permitan rechazar los fondos Next Generation, una ayuda europea que, a su juicio, está permitiendo crecer "más que la media europea" y que ha permitido que "más de 21 millones de personas tengan empleo en nuestro país". "Yo no sé en qué equipo juega, Feijóo, pero desde luego no en el equipo de España", ha aseverado Sánchez.

Por todo ello, Sánchez ha asegurado que en los próximos comicios europeos, los ciudadanos van a elegir si quieren "una respuesta antisocial" como la que, según ha indicado, se dio ante la crisis económica de 2008, o una "respuesta social", que es la que considera que se ha aplicado tras la pandemia o los problemas derivados de la guerra en Ucrania y la tensión de Oriente Medio.

Ante este escenario, el líder de los socialistas ha instado a que los españoles voten por "el único partido que puede frenar a la derecha y a la ultraderecha" para que "gane Europa y retrocedan los reaccionarios". "Votar a la ultraderecha en España hay una manera directa, que es votar a Abascal, y una manera indirecta que es votar al Partido Popular que pacta con Abascal", ha declarado sobre las posibles alianzas entre las dos formaciones.

Sánchez defiende el reconocimiento de Palestina

La situación con Israel y el próximo reconocimiento de Palestina, que entrará en vigor en el próximo Consejo de Ministros del 28 de mayo, también han centrado parte del mitin del líder de los socialistas. Sánchez ha pedido a Feijóo que desautorice al presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien aseguró que en materia internacional Sánchez tenía como socios "a los talibanes" tras el anuncio del Gobierno de reconocer Palestina.

En este sentido, ha vuelto a defender que han tomado esta decisión junto a otros países europeos y que hay, además, otras 140 naciones que se mantienen esa misma posición. "Irlanda, Noruega, el fiscal de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia... ¿somos todos terroristas o amigos de los talibanes como dice el Partido Popular?", ha aseverado Sánchez.

El líder de los socialistas ha insistido por ello en el "orgullo" que supondrá para las próximas generaciones que, cuando acabe la guerra en Gaza, puedan "levantar la cabeza y decir que tuvieron un gobierno que les puso en el lado correcto de la historia" .

El PSOE andaluz arropa a Sánchez y su mujer

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, trasladó este sábado al presidente del Gobierno y líder socialista y a su mujer, Begoña Gómez, su apoyo y “fuerza”. Estamos contigo y seguiremos siempre contigo”.

Espadas fue el primero en intervenir en el acto de los socialistas en Sevilla en la campaña del PSOE ante la cita electoral del 9-J ensalzando el apoyo de la principal federación socialista con el presidente del Gobierno, sentado en primera fila.

El portavoz andaluz celebró la presencia de Sánchez ante unas 2.000 personas, según la organización, para llevarse un baño de apoyo: “Pedro, Begoña estamos con vosotros. Fuerza, gracias por venir a Sevilla, por venir a Andalucía” porque “claro que sí merecía la pena”, exclamó

“Estamos contigo y seguiremos siempre contigo”, aclamó Espadas mientras el público se ponía en pie y Sánchez agradecía con la mirada el apoyo al que también se sumó después la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Después de las palabras de Espadas, la ‘número dos’ del PSOE y del Gobierno aseguró en su intervención el apoyo cerrado a Sánchez porque “estamos contigo”. “Te vamos a defender, te vamos a proteger” porque “vamos a proteger a un presidente vilipendiado, deshumanizado por la estrategia de la ultraderecha”.

Teresa Ribera: "Europa está siendo vapuleada"

Contras las palabras de López Miras también se ha pronunciado Teresa Ribera quien ha defendido en el mitin que el 9 de junio los españoles tienen que votar contra los que "sin vergüenza" les llaman "amigos" de los talibanes y de Hamás. La candidata socialista a las elecciones europeas ha rechazado además "el insulto, el fango, la mentira y el juego sucio", así que haya "terraplanistas en política".

"Aquello que dábamos por hecho, la Europa más bonita de nuestros años recientes, está siendo vapuleada, calumniada, cuestionada en el espacio de convivencia y paz que tanto tiempo nos ha costado construir, ha declarado la ministra de Transición Ecológica y vicepresidente tercera del Gobierno.

"Tenemos que elegir si queremos una Europa que se identifica con los fondos de cohesión y para generar oportunidades para todos, o la de los hombres de negro", ha asegurado Ribera, quien ha defendido asimismo "una Europa que sigue protegiendo a los servicios públicos, que se deshacen con los recortes".