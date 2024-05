Sonia, enfermera en Ibiza: "La isla me echa, gano 1.800 euros y no puedo pagar el piso"

Sonia, enfermera con plaza fija en Ibiza, la isla donde nació, cobra 1800 euros en 14 pagas y no puede pagar el alquiler. Ahora se ve obligada a dejar su casa y mudarse a Ciudad Real. "Vivir así... la isla me echa", señala la sanitaria. "Mi madre vive aquí, mis amigas viven aquí... ¿qué hago?", espeta entre lágrimas a la vez que se lamentan por tener que irse sin querer hacerlo.

Paloma también es enfermera en Ibiza y ya se ha mudado cinco veces, la próxima será fuera del archipiélago. "Se alquilan terrazas por 1000 euros en los que las personas se turnan cada ocho horas... también sofás por 500", espeta. Una situación que en los últimos años se ha convertido en una drama para muchos ibicencos.

Joana e Isabel son maestras, viven en Mallorca y vuelan varias veces a la semana a Ibiza para ir a trabajar. Les sale más barato que alquilar una vivienda en Ibiza. "Cuando me enteré de que la plaza era en Ibiza, fue un drama. Lloré mucho, y aún lloro. Es que me ha cambiado la vida", afirmaba Isabel hace unos días en IB3. La profesora relata un periplo para llegar a su puesto de trabajo tras darse cuenta de que los pisos más baratos, de una sola habitación, no bajaban de los 1500 euros.

Su compañera Joana hace lo mismo. Se felicita de que el centro en el que trabaja está al lado del aeropuerto, algo que durará poco, el año que viene tendrá que ir a otro más alejado. No sabe si podrá asumirlo.

Viviendo en un coche

Las viviendas ilegales se han convertido en una tónica general en la isla. César Nebrera cuenta a BBC que vive en su furgoneta, una antigua berlina Kia verde. Lleva tres años allí mientras trabaja de chef y le es imposible pagar un alquiler. "En Ibiza el alojamiento es muy caro y cada vez lo es más", afirma al mencionado medio. "El coste del alquiler no tiene nada que ver con lo que se gana. Así que vivir así es una alternativa. Es menos cómodo, pero me permite seguir viviendo aquí".

En el mismo reportaje se relata cómo otros viven en tiendas de campaña. Desde el Sindicato de Inquilinas de Ibiza y Formentera apuntan a que esto se está convirtiendo en algo más que habitual.

El problema de la vivienda en Baleares castiga con fuerza a los trabajadores que, según datos del portal de vivienda Fotocasa, destinan hasta el 63% de su salario solo a pagar el alquiler. Algo que se convierte en extremo cuando se habla de los jóvenes (16 - 29 años).

También en Mallorca

En la isla vecina las cosas no son mejores. Hace unos días se conocía el caso de un policía local que alquilaba 68 trasteros como viviendas por 400 euros. El agente, titular de la sociedad gestora de las propiedades, fue detenido el pasado noviembre y sancionado con una multa de 2 millones de euros por comercializar como pisos diversos habitáculos de entre 8 y 14 metros cuadrados en sótanos de los barrios de Gomila, Foners, Pere Garau y sa Indioteria.

Los vecinos, que llegaron a pagar 500 euros, denunciaron que convivían con "moho, cucarachas, ratones, materia fecal...". "¿Dónde consigues una casa con un baño y un techo bajo el que dormir por 250 euros al mes? En ningún lado y menos aquí en Palma. Si cobro 480 euros mensuales, ¿cómo voy a pagar una vivienda de alquiler que cueste 500 euros?”, se preguntaba un inquilino.

Este caso es solo una de las consecuencias penosas del continuo encarecimiento de la vivienda en Baleares. Desde 2012, el precio de los alquileres se ha disparado un 97,9%, mientras que los salarios tan solo han aumentado un 7% durante este periodo.

Los precios suben de forma ininterrumpida desde hace diez años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los residentes tienen que dedicar íntegramente el sueldo bruto de 12 años al pago de la hipoteca, un esfuerzo que se ha incrementado en dos años respecto a 2022.

Además, según el Informe Estatal del Consejo de la Juventud en España, la capacidad de emanciparse de las personas jóvenes de Baleares aumentó en 2022, pero el precio medio de compraventa aumentó un 5,91%. Esto, unido a la subida de los tipos de interés, suponía que una persona tenía que destinar el 99,8% de su salario neto para adquirir una vivienda libre.