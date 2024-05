Celine Dion rompe a llorar al hablar de la enfermedad que padece: "Todos los días me empleo a fondo, pero me está costando"

Hace unos días, Celine Dion habló con la prensa sobre la enfermedad que padece, el Síndrome de la Persona Rígida, un mal neurológico que provoca la contracción involuntaria de los músculos, entre ellos las cuerdas vocales, lo que le impide cantar y estar en un escenario. La artista se ha puesto a llorar al hablar de su estado de salud durante la grabación de su documental, que se estrenará el próximo mes.

"Me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro. Antes no estaba lista para decir nada... Pero ahora sí", dice la cantante canadiense en el tráiler de Soy Celine Dion, que se estrenará el próximo 25 de junio en Prime Video.

El documental, dirigido por Irene Taylor, hace un recorrido por la vida de la artista y refleja la dura etapa que está atravesando Celine Dion desde que recibió su diagnóstico. En él, la intérprete de My heart will go on asegura que "los conciertos no son difíciles", pues lo que más le cuesta es tener que "cancelarlos".

"Todos los días me empleo a fondo, pero reconozco que me está costando", asegura la artista, quien añade que lo que más echa de menos es a "la gente" y actuar para sus fans. "Si no puedo correr, camino. Si caminar tampoco, me arrastro. Pero no me rindo. No pienso rendirme", expresa al final del tráiler.

Celine Dion ya comentó recientemente en la revista Vogue que su enfermedad siempre convivirá con ella y deberá aprender a vivir así, pero que espera "un milagro, una manera de curarla con las investigaciones científicas".

Aun así, la canadiense aseguró que pretende centrarse en trabajar su cuerpo y su alma, "de la cabeza a los pies con un equipo médico" y que su pasión "nunca se terminará". "Amaré cantar hasta que me muera", comentó para la revista.