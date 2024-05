Celebrando y entendiendo la diversidad canina: diferencias entre perro de raza, raza de diseño, mezcla y mestizo

El perro sin raza es el resultado de múltiples cruces entre diferentes perros. A diferencia de los perros de raza pura, cuyo linaje y características son premeditados y registrados, los perros sin raza poseen una combinación poco predecible de rasgos físicos y comportamentales.

Los perros sin raza no tienen un estándar definido tal como sí los tienen los perros de raza o algunas razas de diseño actuales. En su lugar, exhiben una amplia gama de tamaños, formas, colores y tipos de temperamento. Cada perro mestizo o sin raza es una sorpresa única.

Perro de raza, raza de diseño, mezcla y perro mestizo

Existe una gran variedad de términos para referirnos a perros con raza, cruces de ellas o de origen incierto: perros de raza, perros con pedigrí, perros mestizos, mixtos, cruces, mezclas, chuchos, híbridos, razas de diseño... Algunas de estas descripciones son meros sinónimos entre sí, a los que vamos a intentar poner un poco de orden:

Perro de raza

También llamados perros con pedigrí (aunque no todos los perros de raza tienen pedigrí). Estos perros provienen de dos padres identificados, con un linaje documentado y que pertenecen a una raza reconocida y registrada en las organizaciones caninas oficiales, como la Federación Canina Internacional. Sus características físicas y comportamentales tienen una alta base predecible y consistente debido a la selección genética.

Raza de diseño

También conocidas como 'híbridos', las razas de diseño son el resultado del cruce entre dos perros de raza pura, con el objetivo de combinar las mejores características de ambas razas progenitoras. Las razas de diseño suelen ser consideradas como productos exclusivos y, en consecuencia, tienden a ser más costosas que las razas puras tradicionales.

Existen varios ejemplos populares de estas razas de diseño, como el goldendoodle (cruce de golden retriever y caniche) o el morkie (cruce de Yorkshire terrier y bichón maltés).

Mixtos o mezcla

Para The Kennel Club británico, los perros mixtos o mezcla son aquellos cuyo uno de los progenitores sí es un perro de raza, pero el otro progenitor, conocido o no, no tiene ninguna raza identificada. Un ejemplo ilustrativo son los múltiples perros mezcla de razas mal llamadas potencialmente peligrosas que abundan en las protectoras.

Mestizo

Los mestizos, también llamados chuchos (en ocasiones de manera despectiva), son perros sin pedigrí ni raza definida con ancestros de múltiples razas, sin que su linaje sea conocido o esté documentado (aunque se pueden conocer a sus padres, también de raza indefinida). Suelen poseer una amplia diversidad genética y a menudo son los que más se encuentran en protectoras y centros de rescate de animales, esperando la oportunidad de ser adoptados.

Variedad de colores y patrones entre los perros sin raza

En el año 2021, un estudio reveló nueva información sobre los patrones de color en los perros. La investigación, dirigida por Danika Bannasch, experta en genética de la Universidad de California, descubrió que existen diferentes versiones o variaciones de un gen llamado ASIP en los perros. Este gen es el responsable de controlar y producir los distintos colores y patrones de su pelaje.

Lo interesante es que estos diferentes tipos de ASIP (agouti-signaling protein) se encuentran en dos partes distintas del ADN de los perros. Y dependiendo de cómo se combinen estas variantes, se pueden generar hasta cinco patrones de color diferentes en el pelo de los perros. Estas variaciones de color son muy comunes y pueden verse en cientos de razas caninas, e incluso en millones de perros en todo el mundo.

Pero lo que verdaderamente sorprendió a los investigadores es que algunos de estos patrones de color, como el amarillo dominante, se remontan a hace más de 2 millones de años, incluso antes de que existieran los perros y los lobos modernos. Esto sugiere que esos colores de pelaje más claros y llamativos pudieron haber sido beneficiosos para los antepasados de los perros y lobos que vivían en ambientes fríos y árticos hace tanto tiempo. La evolución habría favorecido esos tonos de color a lo largo del tiempo.

La domesticación y la neotenia

A la sorprendente variedad de colores y patrones en el pelaje de los perros, se suma la diversidad que presentan en otros rasgos físicos. Los perros mestizos muestran una amplísima gama de tamaños, desde toy hasta gigantes; variedad en las formas y tamaños de orejas, desde pequeñas y erectas hasta grandes y caídas; e incluso variaciones en la forma del hocico, la longitud de las patas y otras características.

Esta enorme variabilidad se debe principalmente a los efectos de la domesticación y la neotenia a lo largo de miles de años. Al ser seleccionados por los humanos para convivir con nosotros, los perros desarrollaron rasgos físicos más infantiles de forma permanente, como ojos más grandes o las orejas caídas.

Además, al no estar limitados por los estrictos estándares de pureza que afectan a las razas, los perros sin raza pueden expresar toda esa variación genética acumulada, dando lugar a una gama prácticamente ilimitada de combinaciones y rasgos físicos. Esta diversidad se ve aún más acentuada debido a que una perra puede quedarse preñada de más de un macho en una misma camada. Cuando una perra queda preñada de más de un macho, los cachorros hermanos no necesariamente comparten los mismos genes paternos y esto puede alterar significativamente las características físicas finales de cada individuo.

Esto significa que no se puede usar a los hermanos como referencia o predicción de cómo lucirá un perro mestizo en su etapa adulta si no sabemos si comparten progenitor macho, ya que los genes de ambos padres influyen de manera distinta en cada uno de los cachorros.

Por todas estas razones (y más), los perros sin raza, libres de los estrictos criterios de selección que limitan a las razas puras, pueden expresar una gama prácticamente ilimitada de combinaciones de rasgos y características físicas. Cada perro mestizo es un un mosaico de genes que lo hace irrepetible.

Referencia: