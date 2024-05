El PP también llamará a Montero y Calviño a la comisión del Senado además de a Sánchez

El Partido Popular ha ampliado la lista de comparecientes a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. En tiempo de descuento, los populares han registrado nuevos nombres entre los que figuran el presidente Pedro Sánchez, tal y como habían anunciado hace un par de días, y otros nuevos como son la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la exvicepresidenta Nadia Calviño, la exministra de Transportes Raquel Sánchez y la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Por el momento, los de Alberto Núñez Feijóo han eximido a Begoña Gómez de tener que dar explicaciones por sus actividades en sede parlamentaria, pese a que Sánchez se ofreciera a hacerlo alegando que ninguno de los dos tienen nada que ocultar. Pero a Feijóo, como también ha reiterado en ocasiones anteriores, no le gusta tener que citar a la mujer de un presidente, aunque no cierra la puerta a ello en el caso de que este no dé todas las explicaciones.

En todo caso, sí que han solicitado documentación que afectan a la esposa del presidente. Como es el convenio o acuerdo por el que Air Europa pactó el 17 de enero de 2020 pagar 40.000 euros anuales a la fundación IE Africa Center que dirige Begoña Gómez o la agenda del viaje del presidente del Gobierno con Begoña Gómez a USA en el año 2019 en el que se asistió, entre otros, a la tercera edición del evento 'African Solutions, Global Challenges'.

En el escrito, los populares defienden la relevancia de dicha comisión de investigación. "Consideramos que desde el inicio de las investigaciones del denominado caso Koldo las actuaciones de investigación policiales u judiciales han puesto de manifiesto no solo la existencia de múltiples ramas de la trama originaria que cobran entidad propia sino otras tramas que ponen de manifiesto una manera de operar y la posible existencia de muchos más más implicados a lo largo y ancho del territorio nacional y también en otros países", sostienen.

"Tramas que en algunos casos pudieran tener conexión y que en cualquier caso tienen cuatro elementos comunes: una administración pública gobernada por el PSOE, la presencia de personas que ocupaban cargos orgánicos o institucionales en el PSOE, la presencia de empresarios y particulares que de una manera u otra aparecen en los negocios o concesión de ayudas durante el covid y la adjudicación de contratos públicos de suministros de bienes y servicios", añaden. Los populares podrán seguir añadiendo nombres a una lista con hasta 32 citaciones.