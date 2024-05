Dr. Jordi Jauset, músico e ingeniero: "La música sana, aporta beneficios científicos en mente y cuerpo"

Jordi Jauset es un reconocido divulgador científico especializado en las aplicaciones de la neurociencia de la música en la salud, la educación y el marketing. Con una sólida formación en ingeniería y neurociencia, Jauset ha dedicado gran parte de su carrera a investigar y compartir cómo la música puede influir en diversas áreas del bienestar humano. Además de su labor como conferenciante y profesor, ha publicado varios libros que se han convertido en referentes en su campo, como "Cerebro y música: una pareja saludable" y "¿La música distrae? Neurociencia y educación", entre otros.

Jauset también es autor del libro más reciente, "Neuromúsica. Cerebro, ciencia y arte", publicado en 2024, donde explora los mecanismos de la percepción musical y los beneficios de las actividades musicales desde una perspectiva neurocientífica. Su trabajo no solo se limita a la teoría, sino que también incluye aplicaciones prácticas en terapias musicales, lo que lo convierte en una figura clave en la integración de la música y la neurociencia para mejorar la calidad de vida de las personas.

Charlamos con él sobre el poder sanador, comprobado científicamente, de la música.

¿Qué lo motivó a combinar sus conocimientos en comunicación, música e ingeniería en su línea de investigación actual?Hace unos años me aficioné a la práctica del jogging (escuchando música) y tuve diversas experiencias (físicas, emocionales, cognitivas) que no experimentaba en estado de reposo, por lo que quise averiguar sus causas. Mi pregunta era: ¿Qué le ocurría a mi cerebro mientras escuchaba música? Fue esta curiosidad la que me motivó para adentrarme en la neurociencia, disciplina apasionante sobre el conocimiento del ser humano. Encontré respuestas y, a la vez, un vasto horizonte de estudio e investigación.

¿Qué investigaciones recientes considera más reveladoras sobre el papel de la música como neuroprotectora en adultos?Es una de las áreas actuales de investigación. Pueden mencionarse por ejemplo, la publicada por el “Instituto Nacional de Salud” de EUA (Music and health: understanding and developing music medicine, 2021), o la publicada en la revista “Frontiers in Psychology” (Musical Activity During Life Is Associated With Multi-Domain Cognitive and Brain Benefits in Older Adults, 2022) que concluye que la interpretación musical durante la vida se relaciona con mejores habilidades cognitivas y mayores capacidades cerebrales en la vejez.



La actividad musical puede servir como una estrategia de enriquecimiento multimodal que podría ayudar a preservar la salud cognitiva y cerebral en la vejez. Estos efectos se atribuyen a la estimulación constante de la memoria, la atención y otras funciones ejecutivas que intervienen durante la actividad musical. A su vez, se insiste en la necesidad de más estudios que permitan consolidar esta afirmación.