Jorge Bolaños, cómico: "Aún no conozco el nombre de ese sentimiento que genera querer a un animal. No le encuentro explicación"

Jorge Bolaños, nacido en Canarias, ha emergido en el mundo del entretenimiento en los últimos años. Combinando su talento como humorista, monologuista, compositor, imitador y cantante, ha logrado conquistar tanto a audiencias nacionales como internacionales.

El viaje de Jorge en el mundo del espectáculo comenzó tras vivir brevemente en Inglaterra, donde germinó su sueño de probar suerte en el entretenimiento. Durante la pandemia, empezó a crear vídeos, tanto en solitario como junto a su mujer Laura, una psicóloga. Sin embargo, el verdadero punto álgido de su popularidad llegó en 2020 con la llegada de Risa, una perra ‘labradora bonsái’ que cumplió 4 años el pasado 9 de mayo.

Las cifras en sus redes sociales lo dicen todo. Jorge cuenta con más de 780 mil seguidores en Instagram y 1.6 millones en TikTok. La propuesta de matrimonio ‘a la americana’ a Paula en Nueva York se hizo viral en el verano de 2022, y en su boda un año después, Risa fue la encargada de llevar los anillos al altar, para deleite de sus seguidores.

Actualmente, está llevando sus monólogos y espectáculos de humor en una gira por España y América Latina, con su nuevo show ‘Perreando’, que sigue el éxito de ‘Ate-Risa como puedas’, un espectáculo cuya narrativa giraba en torno a su vida junto a su perra. Pero Jorge no solo es un artista, sino también un emprendedor con un propósito solidario. Su marca de ropa, Lo de Risa, dona sus beneficios a organizaciones que trabajan por el bienestar animal.

Si algo llama poderosamente la atención en los vídeos de Jorge con Risa, es su habilidad especial para comunicarse con ella, algo que él considera que le sale de forma natural: "Siempre les digo una cosa a todos los que me preguntan cómo lo hago, y es que lo experimenten, al menos una vez en la vida. Todavía no conozco el nombre de ese sentimiento que genera querer a un animal. No le encuentro explicación, pero es algo que yo no cambiaría por nada”, comparte Jorge con una sinceridad que refleja su profundo vínculo con Risa.

Tu relación con Risa es tan natural y profunda que parece que has tenido una larga experiencia en la convivencia con perros. ¿Te criaste con alguno?Mis padres tuvieron una lhasa apso, una perrita llamada Lady, pero no la sentía mía. Era de mis padres, y no le dedicaba mucho tiempo, porque tampoco me ‘llamaba’ hacerlo. Hasta que llegó Risa a mi vida, que ha sido el primer perro con el que he establecido una relación de verdad, y bueno, ha sido increíble.

¿Cómo llegó el ‘labrador bonsái’ a tu vida?Fuimos con mi hermano a un albergue donde él tenía pensado adoptar un perro que ya había visto con mi sobrina, y cuando él sacó este perro, quedaba una perrita negra, que parecía bastante grande para su edad y pensamos “tiene pinta de labrador”. Luego vimos que no ja, ja.



En esos momentos, Laura y yo vivíamos en una casa donde no se admitían mascotas, así que pese al ‘flechazo’, nos lo pensamos muchísimo. Yo estaba más reticente a adoptar que mi mujer, pero después de tener a Risa en brazos, sentí algo que no había sentido nunca, y me dejé llevar. Así empezó. Fue por pura casualidad, como quien dice.

¿Cómo surgió lo de integrar a Risa en tus vídeos?Hago vídeos con todo lo que tengo alrededor, mi gente ya está acostumbrada. Y con Risa fue, de nuevo, un poco de casualidad, porque yo no había planificado formar este tándem.



Un día, para una promo de algo que no recuerdo, Risa estaba sentada a mi lado y se me ocurrió que, en lugar de repetir el guion mirando a cámara como hace todo el mundo, se lo iba a contar a ella. El anuncio gustó mucho y me di cuenta de que ese formato tenía un enorme potencial. Si visitas las redes sociales y ves un vídeo con un hombre hablando a un perro ya es algo diferente, visualmente atrapa. Y me dije: ¿por qué no empiezo a contarle mis monólogos a Risa?

Risa, rabiosamente fotogénica, adora los objetivos, porque los ha asociado a obtener una recompensa. Perrografía. CEDIDA

¿A qué crees que se debe la enorme acogida de los vídeos con Risa?Creo que lo que funciona es que la gente se identifica mucho con mi contenido. Lo que cuento, las personas también lo viven con sus mascotas. Recuerdo la reacción y la cantidad de mensajes de gente que se veía reflejada en mi vídeo de ‘palabras prohibidas’. Todo el mundo se puede sentir reflejado en las experiencias que cuento en mis vídeos y en mis espectáculos. Funciona, funciona mucho.

¿En qué consiste tu nuevo show, Perreando?Es un espectáculo donde el foco se pone sobre los perros en general, no sobre Risa. La gente acude preparada para contarme sus propias anécdotas junto a sus animales. Tengo que decir que estoy encantado con la acogida. Hay gente que incluso repite.



Todo el mundo espera que aparezca Risa en mis shows, y como siempre digo, es parte protagonista del espectáculo aunque no esté, pero no voy a hacerla pasar por viajes o aviones. Además, otra cosa que siempre digo, es que yo a Risa la saco al escenario, ¿y qué espera la gente que haga? Es un perro, sin experiencia, a lo sumo se pondría a mi lado.

Has creado vuestra propia marca, Lo de Risa. ¿Cómo surgió la idea?Debido al contenido que hago, me llegan muchos, muchos, ¡pero muchos! mensajes de asociaciones, redes de difusión, albergues... Siempre que puedo, comparto, pero sentía que con eso no era suficiente. Me planteé entonces unificarlo todo, y ya que no puedo llegar a todos ni a todas partes, porque es imposible, podría sacar una marca y parte de los beneficios donarlos a varias asociaciones e instituciones de ayuda a animales. Ya he podido ayudar a una de Barcelona, a otra de Madrid, a otras de Latinoamérica...



Cuando cambia el mes y puedo ayudar para comida, mejorar instalaciones, lo que sea, gracias a los beneficios de Lo de Risa, para mí es una satisfacción enorme. Les hace mucha falta y son tan agradecidos, que es increíble. Me envían fotos y vídeos de cómo han podido mejorar un poco la vida de esos perros.

¿Qué consejo darías a quienes os ven para crear una relación como la vuestra?Desde pequeña, cada vez que ve el móvil, Risa se me acerca. Pero porque sabe que antes o después de que yo ponga el móvil ahí, va a pasar algo emocionante: salimos al parque, jugamos, corre... Lo que sea. Ese refuerzo positivo ha hecho que Risa parezca tan ‘implicada’ en nuestros vídeos y siempre apoye la cabeza en mi hombro, por ejemplo, si me siento al lado.



En los vídeos, digamos, sale lo peor, porque yo me paso el día hablando con Risa, Laura puede confirmarlo. Creo que eso ha hecho que esté acostumbrada. Ella no hace nada forzado porque lo ha asociado a una recompensa. Mi chica bromea a veces “para un poco, porque le hablas más a Risa que a mí” ja, ja.

Jorge confiesa que para él es instintivo y natural comunicarse con Risa, a quien habla todo el tiempo. Hablar con nuestros perros es una práctica saludable y beneficiosa para ambas especies que recomienda la etología actual, basada en la investigación científica. Jorge Bolaños. CEDIDA