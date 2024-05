Omar Sánchez salva a unos bañistas que estaban siendo arrastrados por las olas: "No hay que desafiar al mar cuando está mal"

Omar Sánchez se enfrentó este jueves a un momento de tensión que difícilmente olvidará. Y es que el exsuperviviente se lanzó sin pensarlo a la playa para salvar a unos bañistas que estaban siendo arrastrados por las olas.

Así lo narró en sus stories de Instagram, donde el exnovio de Marina Ruiz, que rompió recientemente su relación, contó que se encontraba con un amigo en la playa de Arinaga (Gran Canaria), no muy lejos de su casa, cuando sucedió aquello.

Según explicó, era "un día complicado" porque estaba "el mar revuelto" y había "olas grandes", lo cual no es normal en esa playa. Él se encontraba allí haciendo surf cuando oyó "gritos desde el agua".

"Resulta que a unos bañistas se los estaban llevando la corriente hacia dentro del mar, hasta el punto de que uno de ellos ya no podía más", aseguró el exmarido de Anabel Pantoja. Por ello, tanto él como su amigo cogieron sus tablas de surf y entraron a salvarlos: "Con suerte pudimos sacarlos hasta la orilla".

"Un rato más tarde, a otro señor le pasó lo mismo y lo rescatamos también", añadió. "Afortunadamente, no le pasó nada a ninguno de ellos y pudimos ayudarles para que salieran sanos y salvos".

"Al salir mucha gente me dio las gracias por salvarlos, no me las tienen que dar, simplemente si está en mi mano y puedo ayudar, lo haré sin pensarlo", concluyó el canario, no sin antes dar un consejo: "No hay que desafiar nunca al mar cuando está mal porque nunca se sabe lo que puede pasar".

Pero, a pesar de ello, el surfista decidió volver al agua para enfrentarse al oleaje con su tabla, tal y como mostró en redes: "Después del susto de hoy y que afortunadamente no pasa nada, disfruté de unas olitas enfrente de casa".