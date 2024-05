Sánchez advierte de la "motosierra de la ultraderecha" en el arranque de la campaña del 9J y exige al PP aclarar si pactará con ella

Valencia ha sido el territorio elegido por el PSOE para la apertura oficial de la campaña de las elecciones europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la candidata socialista, Teresa Ribera, y la ministra Diana Morant han pedido el voto para el PSOE "para que no retroceda Europa, sino la coalición reaccionaria de Feijóo y Abascal, de la derecha y la ultraderecha". Sánchez ha centrado el mitin en alertar contra "las tijeras de los hombres de negro" y "la motosierra de la ultraderecha" en Europa, y ha aprovechado para intentar poner contra las cuerdas al PP, pidiéndole a su candidata, Dolors Montserrat, que aclare si va a pactar o no con esa "ultraderecha". "Si no han aclarado si va a haber o no un pacto, tienen claro que lo van a hacer", se ha respondido el secretario general de los socialistas.

Más allá de la tímida alusión a Milei por parte de Sánchez, las 2.000 personas -según la organización- que han asistido al mitin celebrado en el Teatro del Centro Cultural 'La Rambleta' han abucheado al presidente de Argentina cuando la ministra Morant ha pronunciado su nombre como parte del "aquelarre ultraderechista" del pasado fin de semana. "¿Sabéis lo que vamos a hacer los socialistas? Los vamos a parar igual que ya los paramos el 23J", ha asegurado.

Por su pate, Sánchez ha ensalzado las bonanzas del Gobierno, que está "en el progreso económico, la justicia social, la convivencia y la paz", frente a la oposición que, según ha dicho, dicta el líder de Vox, Santiago Abascal, en la política nacional y el expresidente José María Aznar en política exterior. A ellos, junto con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo les ha afeado decir que los socialistas son "amigos de los terroristas" por reconocer Palestina. "¿Son Noruega, Irlanda, el fiscal penal internacional, más de 140 países de la Asamblea de la ONU, somos todos amigos de los terroristas? No", les ha reprendido Sánchez, que ha querido constatar que la paz que el Gobierno quiere para Ucrania es la misma que quiere para Palestina.

A su juicio, todo esto forma parte de un ataque de la "coalición reaccionaria" contra los progresistas, especialmente contra el Gobierno de España. "Este Gobierno es un problema para la coalición reaccionaria en España, Europa y en el mundo", ha pronunciado, asegurando que no fue una "casualidad" que la "internacional ultraderechista" se reuniese el pasado fin de semana en Madrid. "Escogieron España porque este modelo de Gobierno es de éxito y refuta todos los bulos y la desinformación de la derecha y la ultraderecha", ha dicho Sánchez. Para el presidente, su Ejecutivo es un "problema para ellos" porque demuestra que se puede crecer mientras se sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), se puede llenar la hucha de las pensiones mientras se suben un 34% en los últimos cinco años, o que invirtiendo más recursos en educación se reduce la tasa de abandono escolar.

Por ello, ha pedido votar "en masa" contra la derecha y la ultraderecha como en las elecciones del 23 de julio, porque "si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa", ha lanzado.

"Quieren reventar nuestro modelo desde dentro"

Por su parte, Teresa Ribera ha rechazado la "Europa del insulto, de la descalificación" y de la "derecha blanqueando a la otra derecha". "Quieren reventar nuestro modelo de Europa", ha advertido la vicepresidenta tercera. También ha contrapuesto el "ruido de sables, la contaminación verbal, las agresiones, las calumnias, la añoranza del pasado y de los tanques de bombas" con su modelo de Europa "positiva, luminosa, que representa la luz de (Joaquín) Sorolla en Valencia", de una "buena Europa". Y finalmente ha advertido de los que quieren instalarse en ella para hacer reventar el modelo desde dentro: "Pensemos en qué queremos: más Europa o menos Europa", ha lanzado.

Zapatero también ha hablado de la "extrema derecha renacida" y ha aseverado que "un insulto y una calumnia no es una hipérbole" y una "falsedad no es una forma distinta de ver la realidad, sino una falsedad y una mentira". También ha aprovechado para expresar públicamente su apoyo a Sánchez: "Estamos tranquilos, estaremos apoyándote tranquilos y con fuerza y, si es necesario, con más fuerza", ha apostillado.