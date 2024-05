Billie Eilish afirma que su ex, Jesse Rutherford, sigue siendo uno de sus mejores amigos

Quizá el fenómeno fan siempre lo hizo, pero con las redes sociales es más evidente aún que, cuando una artista saca nuevo disco, sus seguidores van a escrutar sus letras a la búsqueda de referencias, veladas o explícitas, a su vida privada. Y el caso de Billie Eilish no es ajeno, sobre todo porque hace justo un año que se separó de su anterior pareja, Jesse Rutherford.

Aquel mayo de 2023 tomaron caminos diferentes, según pudieron saber varios medios norteamericanos, "de manera amistosa" después de menos de nueve meses de relación. Pero había rumores de que se había debido a una supuesta infidelidad, especulaciones que el representante de Eilish calificó de "falsas".

Aun así, la cantante acaba de sacar nuevo álbum, Hit Me Hard and Soft, y sus fans han buscado rápidamente qué canciones de este disco pueden estar inspiradas en aquella separación. Para dejar de alimentar dichas habladurías, la dos veces ganadora del Oscar a mejor canción ha puntualizado que sigue siendo uno de sus mejores amigos.

Billie Eilish es la protagonista de la portada del más reciente número de la revista Roling Stone y, en un extracto de la entrevista exclusiva que pronto verá la luz al completo, la autora de éxitos como bad guy o What Was I Made For? ha declarado: "Es mi chico, de verdad que una de mis personas favoritas en el mundo".

La californiana de 22 años ha matizado que ellos dos se siguen llevando muy bien un año después de la ruptura y ha intentado que sus fans se abstengan de buscar esas posibles referencias al también cantante de 32 años en sus nuevos temas.

"El disco ha sido influenciado por varias personas y por experiencias muy diferentes, así que insto a mis fans a abstenerse de continuar con ese juego de adivinanzas", ha continuado Eilish, que ha matizado: "Como compositores, nuestro trabajo es escribir canciones sobre lo que sentimos que queremos escribir. Ese es mi trabajo. Por eso estoy aquí".

"Pero la reacción [de los fans al disco] puede ser realmente tóxica y de veras que no quiero hacer nada que pueda acentuar eso. Quiero ser clara: por favor, lancéis la piedra y escondáis la mano. Cógelo [el disco], siéntelo, tranquilízate, entiéndeme y escúchame", ha añadido.

Asimismo, la artista, que hace unas semanas confesaba su bisexualidad, ha confirmado que en estos momentos está soltera y que planea permanecer así por un tiempo. "Mi intención es no volver a tener citas nunca más", ha comenzado bromeando.

"No, eso no es verdad, obviamente, pero ahora mismo no me veo hablando en serio con nadie hasta que no encuentre a alguien con quien de verdad me sienta a gusto. Y hoy por hoy no estoy interesada en eso en absoluto", ha dicho.