Los Mossos harán frente a los robos de cableado de cobre en las líneas ferroviarias "intensificando" las acciones preventivas

Los Mossos d'Esquadra "intensificarán" las medidas de seguridad para reducir los hurtos de cableado de cobre en Cataluña. Por ello, el Gabinete de Coordinación Central del Programa Operativo LCD- Metal ha acordado activar en todo el territorio el nivel 2 del Programa Operativo Específico (POE). Todo ello, después de que el cuerpo de seguridad haya registrado cerca de 6.000 incidencias de robo de cobre durante el último año.

Así lo ha anunciado este jueves el comisario de la Prefectura, Rafel Comes, desde la Comisaria de les Corts. El policía ha apuntado que está problemática es "un fenómeno global", ya que los robos en las líneas ferroviarias afecta "a la movilidad de las personas" y en las empresas "a la economía".

Por otro lado, Comes ha señalado que han detectado "una falta de colaboración" del 10% de los gestores de residuos de Cataluña. Una "cifra mínima", respecto al total de 326 centros que existen en el territorio, pero que "colabora con los delincuentes" y "dificulta el trabajo del cuerpo de seguridad". Comes ha puntualizado que "no sería justo poner el foco en el gremio", eso sí, ha asegurado que buscaran aplicar "cualquier medida legal" para hacer frente a este problema derivado de la red criminal.

Imagen de los tipos de cableado de cobre. César Martínez

Según Comes, el perfil de los ladrones de este tipo de material es común. “Los autores pertenecen a redes criminales extensas y actúan de manera rotativa en grupos de 2 a 4 personas”, ha apuntado el comisario de la Prefectura. El cuerpo de los Mossos ha detectado como las personas relacionadas con este delito, un 75% tienen antecedentes penales y un 30% acumula más de 10 detenciones. Por ello, Comes ha vuelto a resaltar “el problema” existente con “la elevada multirreincidencia” en Cataluña.

Al ser un delito de hurto, el comisario de la Prefectura ha lamentado que “los detenidos no suelen entrar en prisión” y ha pedido que se pueda reformar la ley para poder tener “más recursos administrativos”. Además, Comes ha hecho hincapié en que al actuar siempre en grupos reducidos y cambiando a los participantes en las operaciones delictivas, “dificulta la imputación de grupo criminal” y “facilita” que sean penas bajas.

