Entrevista

Es uno de los cantantes de moda. En plena etapa de madurez y después de 14 años de liderar Dvicio, una de las boydands más exitosas del país, Andrés Koi dibuja su futuro en solitario en la música en el que el primer trazo es AIJAG (Andrés, is just a game, que, traducido al español es Andrés, es solo un juego). En él abraza a su niño interior.

¿La vida es simplemente un juego?Sí. Yo me tomo la vida muchas veces muy en serio y soy demasiado correcto. Creo que a todos nos hace falta jugar más, reírnos más. Darnos cuenta de que esto se acaba. Todo esto te conecta mucho más con el presente. Yo lo vivo desde ahí, y tiene que ver con esa filosofía de vida.

¿También con la libertad de hacer lo que uno quiere?Sí. La forma de entender este disco es volver a jugar, volver a conectarme con esa libertad que yo también buscaba en esta nueva etapa. Con esa imperfección de hacer las cosas abrazándome a mí y de hacerlas porque yo quiero sin estar tan pendiente del resultado ni de la mirada ni de la aprobación externa. Evidentemente, quiero que conecte con mucha gente, porque hay un mensaje de reinvención muy bonito y quiero que la gente lo abrace. Hacer el disco ha sido mi terapia este año y medio, sobre todo desde que me separé de la banda.

"A todos nos hace falta jugar más, reírnos más. Darnos cuenta de que esto se acaba"

¿No la tenía en Dvicio?Siento que algo en mí fue creciendo. Yo empecé a cantar en el grupo cuando tenía 16 años. En ese proceso fui necesitando cada vez más libertad. Y, mientras, seguir escribiendo y hablando de mi proceso personal, de mi vida. Eso, en algunos momento, se peleaba con llevar un proyecto conjunto, era un poco difícil en ese aspecto. Ahora siento una libertad absoluta, que es lo que yo buscaba. Estar bien conmigo mismo.

Dejó el grupo después de años de mucho éxito. ¿Se considera un valiente?Yo no lo he hecho por valentía, sino por necesidad pura. Estaba mal con la versión que yo era en el grupo, no sentía que podía ser cien por cien yo. De vez en cuando, hay que revisarse y ver si uno está donde quiere estar. Y, al final, son decisiones que solo uno puede tomar. Y yo la tomé.

"Crecer entre dos países me ha hecho sentirme diferente. Siempre lo he llevado con mucho orgullo"

Como otros tantos colegas con sus exgrupos, ¿alguna vez renegará de Dvicio?Es como renegar de un tatuaje. Tengo tatuajes de mierda, pero los miro y, de verdad, ¡les tengo cariño! Ahora puedo escuchar, y me puede gustar más o menos, lo que hicimos, pero, más allá de lo musical, yo tengo claro que estaba donde quería estar y, además, estaba con mis amigos y nos iba bien. Era increíble. Pero uno cambia, cambiamos todos mucho, y, en ese crecimiento, es difícil volver a reencontrarse y reinventarse, incluso a ojos del resto de la gente.

En esta reinvención, ¿se pone líneas rojas?Nunca me las he puesto. Si no entro en algo es sencillamente porque no me lo pide el cuerpo. Quizá una línea roja oculta en mí hasta ahora era que no quería trabajar con más de un productor. Pero uno cambia la decisiones que va tomando. En este disco lo que sí tenía claro era que no quería hacer ninguna colaboración. Que la gente pudiera conocer toda mi esencia, lo que soy.

"He vuelto a encontrar la esencia y el motivo principal por el que yo empecé a hacer música"

Y lo que es, entre otras cosas, es hijo de un un argentino y una brasileña, algo que lleva por bandera.Sí. Me gusta y me ha gustado siempre. Yo recuerdo que desde primaria, cuando había la oportunidad de decir nuestros orígenes, yo lo gritaba a los cuatro vientos. Creo que crecer entre dos países me ha hecho sentirme diferente, como que tengo dos visiones de las cosas. Siempre lo he llevado con mucho orgullo y por eso lo de Koi, que significa Kids of Inmigrants, porque soy hijo de inmigrantes.

¿Y eso cómo se ha traducido en la música?Mira, te voy a ser sincero. Antes, había una parte de mí que buscaba, y casi forzaba, introducir muchos elementos, pero, para este disco, me he dejado llevar. He hecho solo la música que me pedía el cuerpo. En parte, todo el disco es una rebeldía mía de decir: 'quiero hacer las cosas así'. Es reivindicar que el arte es hacer las cosas de dentro hacia fuera, y no al revés. Es fácil en esta industria caer en tener la brújula mirando para fuera y, desde ahí, crear. No. Ya no. Y quiero reivindicarlo.

El artista Andrés Koi. FOTO CEDIDA POR SONY MUSIC

Canta: "Qué le voy a hacer si no quiero creer". ¿No tiene miedo de caer en el síndrome de Peter Pan?Siempre uno está al borde de hacerlo, ¿no? (ríe) Pero bueno, trabajo en la aceptación de que todos vamos a crecer, porque si no te conviertes en un Benjamin Button de la vida, que también es otro sufridor. La verdad es que en este disco hay mucho de ese Andresito que era de niño, me he reconectado con él y, a través de eso, me he reconstruido y me he reinventado.

"Mis fans ya no tienen 18 años ni 20, están más cerca de mi edad, pero me gusta ver cómo siguen conectando conmigo"

Y, en esa introspección, ¿qué ha visto?He vuelto a encontrar la esencia y el motivo principal por el que yo empecé a hacer música y escribí mis primeras canciones, esas que hice porque yo amaba la música. Eso no se puede perder. Me he vuelto a divertir. Yo soy una persona bastante profunda, pero he aprendido a tratar esa profundidad con ligereza. Joder, se puede.

Sus fans también ha crecido.Sí. Ellos lo han hecho conmigo. Mis fans ya no tienen 18 años ni 20, están más cerca de mi edad, pero me gusta ver cómo siguen conectando conmigo, a pesar de pasar por diferentes etapas. Y estoy convencido de que se abre un nuevo camino a gente nueva que está por llegar.

"Los noes realmente conforman la carrera de muchos artistas. Más que los síes"

Y usted, ¿hasta dónde le gustaría llegar?Tengo mucha ambición, pero, ahora mismo, no estoy en ese punto. La ambición que tengo solamente va en el camino de hacer las cosas bien, en saber seguir diciendo que no si algo no me gusta, independientemente de si me da éxito o no. Ahí sigo trabajando. En conectar con la gente, que se inspiren en este disco y que se atrevan a ser quienes son. Y ya. No pienso ahora mismo en hacer un WiZink. No. Las cosas llegarán, pero paso a paso.

¿Ha tenido que decir muchas veces que no?A mí me ha costado siempre decir que no, me ha costado ir contra la energía de la gente, en general. Quizá a la gente le parezca fácil, pero a mí no. Los noes realmente conforman la carrera de muchos artistas. Más que los síes. Es que pueden llegar muchas cosas y, como tú te pierdas en querer hacerlo todo, te destilas y te conviertes en algo que no eres. Es importante tener tu camino claro, no mirar mucho alrededor y hacer tu carrera.

"Yo pretendo hacer mi camino, sacar mis discos, mis vinilos, y coleccionarlos para, cuando tenga 60 años, mirarlos y sentirme orgulloso. Eso es lo que quiero"

¿Tiene ejemplos?La industria está llena de artistas que me gustan, como Leiva o Manuel Carrasco. Independientemente de sus estilos, son artistas que siento que han hecho su carrera. Me gusta que no se hayan intentando subir a las tendencias. Yo pretendo hacer mi camino, sacar mis discos, mis vinilos, y coleccionarlos para, cuando tenga 60 años, mirarlos y sentirme orgulloso. Eso es lo que quiero.

Andrés Koi Conocido artísticamente como Andrés Koi, Andrés Ceballos (Madrid, 31 años), empezó a tocar la guitarra a los 13 años. Con 17 formó el grupo Dvicio, creado en 2009 bajo el nombre de Tiempo Límite y con el que publicó cuatro discos. Mantiene una relación estable con la actriz Begoña Vargas.