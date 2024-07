Myke Towers: "No necesito la fama, lo que necesito es el dinero para poder mantenerme"

Nominado cuatro veces a los premios Latin Grammy, Myke Towers se ha convertido en uno de los artistas del género urbano más conocidos del panorama actual, fusionando en sus canciones la narración callejera y los grandes estilos en una carrera repleta de canciones que encabezan cada año las listas de éxitos.

Fue en el año 2016 cuando el artista lanzó su primer trabajo, El final del principio, caracterizado por letras autobiográficas y ritmos que evocaban el rap clásico. Tres años después, colaboró con Farruko en el tema Si Se Da, y un año después se volvieron a reunir para hacer el remix de La Playa. Con ello, su registro musical evolucionó al reggaetón, pero sin olvidar la esencia de sus principios.

Actualmente, dentro de su carrera cuenta con varios EP y álbumes de estudio, siendo el último LVEU: Viva la tuya... no la mía, título que también le da nombre a su gira, unos de los motivos por los cuales 20minutos se ha reunido con el artista.

Su nombre artístico es Myke Towers, pero en realidad se llama Michael Torres. ¿Qué podemos ver de Michael en Myke?No cambia mucho. Michael Torres es un poco más serio, reservado y un poco más tímido que Myke Towers. Michael es más bajo perfil, más chill y Myke Towers se hace sentir allá donde esté. No obstante, Michael es el dueño de Myke Towers y cuando quiere lo saca a la luz.

En sus canciones abarca diferentes estilos musicales. ¿En cuál de ellos se siente más cómodo?Disfruto mucho haciendo rap y trap, pero lo que más sencillo me resulta a la hora de crear es cualquier tipo de canción comercial. El reggaetón es lo más fácil.

Usted es de Puerto Rico y de allí han salido muchos de los artistas de la industria urbana actual. ¿Cuál es el secreto para que vuestra música traspase fronteras?Hemos estudiado desde la música que estaba antes de nosotros y seguimos estudiando lo que sale ahora y dándole respeto al que se lo merece. Cuando vamos a crear música nos inspiramos por lo que hemos aprendido.

¿Estaba entre sus planes dedicarse a la música?Sí y no. Siempre me ha gustado el mundo de la música, pero, quizás por terco, decía: "Nada, yo no quiero cantar, quiero estar tras bastidores".



¿En qué momento se dio cuenta de que lo que pudo comenzar como una afición se volvió serio?Cuando vi que la gente me conocía se habían convertido en fans y venían a verme. Yo no pensaba que esto se podía dar y mira dónde estoy ahora. Los fans son los que hacen que uno sepa por dónde va y yo sigo haciendo lo mismo desde que empecé.

Sus temas acumulan cientos de reproducciones y parte de ello ha sido por su viralización en TikTok. ¿En qué medida esta red social ha contribuido a su fama?Las influencers siempre suben dos o tres bailes con mis canciones y esto hace que se disparen. TikTok es una herramienta que le suma a la música y todo lo que ayude tanto al artista como a los fanáticos, porque descubren canciones nuevas, es un plus y lo veo positivo.

¿Diría entonces que TikTok es fundamental para promover la música?No diría que es fundamental como lo es hacer buena música, pero sí que es una herramienta para que cuando esta se tenga, se pueda difundir por ahí.

"TikTok es una herramienta que le suma la música y todo lo que ayude es un 'plus"

¿Qué es, entonces, para usted la fama?Diría que no es un mal necesario porque, en verdad, yo no necesito la fama, lo que necesito es el dinero para poder mantenerme. Para mí la fama es algo que viene con el éxito.

Dejando a un lado la industria musical, ¿qué hace Myke Towers cuando no se dedica a la música?Vivir mi vida normal. Trato de hacer cosas normales, aunque no siempre puedo porque la gente cuando me ve me pide rápido una foto y muchos no miden sus actos, no les importa. Hay quienes sí respetan y dicen: "Ah, este es uno más". Yo prefiero que me traten así, obviamente con respeto, y que me dejen poder hacer mi vida. Por eso trato de hacer todo un poco más privado.

España es un país en el que el género urbano también está en auge. ¿Qué similitudes observa con el latinoamericano?El reggaetón es lo que nos está uniendo. Hay muchos lugares, no solo España, en lo que se está estudiando cómo se hace el buen reggaetón y lo están haciendo, por lo que no se les puede quitar el mérito. Ahí está la línea que nos une. Obviamente, cada uno tiene su esencia, su dialecto y su forma de hacerlo. Ejemplo de ello son Saiko y Quevedo. Me atrevo a decir que, ahora mismo, ellos son dos de los exponentes y van a ser el futuro de este género.

"Saiko y Quevedo son dos de los exponentes y van a ser el futuro del género"

Hablando de Quevedo, para él, usted es su referente.Me enteré de ello porque me lo dijo una mujer. Conocía su nombre, pero no sabía que para él era un referente. Busqué donde lo dijo y pensé que era una señal que me dio dar el paso de querer grabar con él.

Con su gira va a pasar por diferentes ciudades de España. ¿Cómo recibe el público español su música?Hay muchos lugares de la gira a los que voy por primera vez y otros en los que ya estuve, pero en salas más pequeñas. Me gusta descubrir y ver lo que le gusta a los seguidores de los sitios a los que voy. Si tengo tiempo antes de mi concierto, voy la noche de antes a la discoteca para ver la reacción del público cuando ponen mis canciones. España me gusta mucho, no me mudo porque está lejos de mi país, pero me encanta.