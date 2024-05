Espido Freire: "La discapacidad te tiene que pillar muy de cerca para estar realmente concienciado"

Espido Freire es conocida, sobre todo, por haberse convertido, con 25 años, en la escritora más joven ganadora del premio Planeta. Desde entonces, no solo ha seguido demostrando su talento como novelista, sino también como ensayista, columnista y escritora de literatura infantil y juvenil, todo ello sin perder de vista su objetivo: que todo lo que escriba tenga un sentido.

Y el sentido de su última publicación, Mejor diversos- Crecer en un mundo plural, es hacer reflexionar a adolescentes y preadolescentes sobre uno de los grandes retos actuales: la diversidad humana, tanto la cultural, la étnica, la ideológica, la sexual… y, sobre todo, una de las que nos solemos olvidar cuando hablamos de diversidad: la discapacidad, a la que dedica el capítulo más extenso. Una obra imprescindible, rigurosa y amena, para educar a las futuras generaciones en valores.

Acabas de publicar ‘Mejor diversos’, el sexto de la serie Chic@genial. ¿Por qué este libro? ¿Cómo se te ocurrió escribirlo?Efectivamente, este libro forma parte de Chic@genial, una serie pensaba para abordar de una forma práctica y didáctica los problemas principales a los que se acercan los adolescentes, a partir de 10 años. Los anteriores ha sido desarrollados por expertos o psicólogos, y en este han contado conmigo, dado el recorrido que tengo de más de 25 años en institutos y estando en contacto con realidades muy diferentes. Hacía tiempo que quería abordar este tema, lo propuse a mis editoras y el entendimiento fue inmediato, porque buscaban algo más narrativo. La ilustradora es la misma que la del resto de la serie, Raquel Gu.



¿Cuál es el objetivo de este libro?Hablo de temas que son importantes para la diversidad, pero que quizás son menos vistosos, que no están tanto en los medios de comunicación, y mi intención, sin levantar polémicas, es despertar conciencias, llamar la atención acerca de una sociedad en la que nos encontramos con niños con padres, hermanos, tíos… muy diferentes.

Con él no pretendo dar ninguna lección, sino ser una herramienta útil para ayudar a profesores a abordar situaciones que muchas veces no saben abordar. Es una lectura que creo que es muy respetuosa, que no está ideologizada y basada en datos contrastados y con acuerdo social. En los institutos ha sido muy bien acogido y espero que los padres lo acojan de la misma manera.



En el libro, un grupo muy diverso de estudiantes se tienen que poner de acuerdo para hablar de temas relacionados con la diversidad en el periódico del colegio. Tratan la diversidad cultural, étnica, ideológica, sexual, de capacidad… A la hora de crear estos personajes, ¿te inspiraste en personas reales o son creaciones tuyas?Los personajes son homenajes a niños reales que conozco, hijos de mis amigas y mis amigos, aunque Raquel, la ilustradora, no ha tenido cortapisas a la hora de imaginarlos físicamente como a ella le parecía. Además, como estoy acostumbrada a estar en aulas, conozco muy bien la realidad de los colegios y los institutos, hago muchas charlas, hablo con profesores… y conozco la realidad de lo que ocurre en estos entornos.



Siempre me ha interesado mucho lo que pasa en las aulas, porque son espacios en los que los niños tienen la oportunidad de salir de sus creencias, de aquello que dan por hecho y se enfrentan con niños y realidades muy diferentes, y eso les hace plantearse cosas e incluso sentirse solos. A mí siempre me ha conmovido la soledad de los adolescentes, la que les hace sentirse alejados del clan familiar, distintos a todos… En este libro he intentado reflejar todo eso.



Mucha gente no cae en la discapacidad a la hora de hablar de diversidad. ¿Por qué crees que ocurre?Es cierto, y por eso en el libro es en la diversidad en la que más se incide. Además, la discapacidad incide en un sector de la población muy grande, porque, antes o después, cualquiera de nosotros puede tener algún tipo de ‘capacidad diferente’.

Ahora podemos ser jóvenes y fuertes, pero no sabemos qué pasará mañana o pasado y, quienes, por ejemplo, están ahora con toda la ilusión esperando un bebé tampoco saben lo que les va a deparar la vida. A pesar de eso, el tema de la capacidad está muy descuidado, muy invisibilizado en muchos aspectos, quizás por miedo, ceguera, negación…



Abril, es el mes que has elegido para que los estudiantes de ‘Mejor diversos’ hablen de discapacidad, y lo has centrado mucho, además, en el autismo. ¿Por qué?Porque es un colectivo sobre el que todavía hay mucho desconocimiento e incomprensión, como la que sufrieron durante la pandemia. Yo precisamente me familiaricé con el espectro autista gracias a Melisa Tuya y a las lecciones que me han dado después otras personas enlazadas a ella.

Hasta entonces, yo no había tenido a nadie cerca y tenía los mismos estereotipos y falsos mitos que aún se tienen sobre el TEA. Desde entonces hasta ahora se diagnostica mucho más, incluso en adultos, y también he podido conocer más de cerca lo que significa, para bien y para mal, tener una condición diferente. Creo que es de justicia hablar de una discapacidad que en muchos aspectos es aún muy invisible.



Y con la discapacidad en general, ¿tenías alguna relación antes de escribir este libro?Sí, perdí muy joven al único primo que tenía por parte de madre por una distrofia de Duchenne. Cuando yo tenía seis años -nos llevábamos dos años y medio- él estaba ya con muchos problemas de movilidad. Murió con 24 años y eso me ha marcado de por vida. Esta enfermedad todavía condiciona mucho la vida de quien la sufre, pero en los 80 y los 90 lo hacía aún más.



¿Qué te enseñó vivir tan de cerca la discapacidad de tu primo?Muchas cosas. Cada vez que lo veía, yo notaba que su capacidad de movilidad estaba peor, mientras su cabeza estaba mejor, porque además era una persona con altas capacidades que leía mucho, de hecho, fue una de las personas que más me incitó a leer. Ver la dignidad con la que llevó todo el proceso, con la que soportó una enfermedad tan cruel, me condicionó de por vida. Además, me hizo muy sensible a la accesibilidad, a las barreras arquitectónicas… A día de hoy, cuando llego a un hotel me fijo en si es accesible y pienso ‘aquí Jose Luis no podría venir’.

Parte del sentido que yo le pude encontrar a esa enfermedad es la lección de dignidad humana que él me dejó y una hipersensibilidad a cualquier persona que necesita la ayuda de otros o de la tecnología para poder valerse. Además, me hizo ser muy consciente de que, al transmitirse vía materna, yo no podía tener hijos sin saber si podía transmitirla o no. Aunque luego decidí no tenerlos.

También me ha ayudado a ser muy consciente de que estas realidades existen, por eso yo creo que en una de mis novelas está presente una enfermedad que en su momento era muy invalidante, como era la hemofilia, y cuento el dolor que produce tener un hijo con la enfermedad…



En el libro precisamente hablas de la importancia de convivir con realidades diferentes para comprenderlas… porque parece que no somos realmente sensibles hasta que no nos toca de cerca.Efectivamente, y por eso hablaba al principio de la ceguera, de no ser conscientes de que nadie está libre de tener una discapacidad, aunque no la tengamos ahora, pero ¡qué miedo da pensar en eso! Y deberíamos pensarlo, aunque sea solo por una cuestión de puro egoísmo.



'Mejor diversos' es un libro dirigido a jóvenes preadolescentes y adolescentes, pero también a profesores, tutores y familias. ¿Nos falta aún educación en la diversidad? ¿Estamos retrocediendo en tolerancia?Yo creo que hay una tendencia, que creo que es muy dañina, de pensar que lo que tenemos en nuestro entorno es la generalidad, cuando lo cierto es que la realidad es también muy diversa. Por ejemplo, no tiene nada que ver cómo se vive la diversidad en entorno pequeño, rural, a cómo se vive en una ciudad, o incluso en un barrio o en otro, así que yo no me atrevo a hablar en general.

Lo que sí es cierto es que no se suelen tener problemas para tolerar la diversidad en la infancia, y sí en la adolescencia, y esto puede deberse a en las redes sociales estamos encontrando cada vez más discursos de odio, de intolerancia… que están llegando a la adolescencia, un problema en el que tendríamos que poner ya cartas en el asunto, porque para algunos llegamos tarde.

Muchas veces esto ocurre porque los adultos, sin darnos cuenta, proyectamos, nuestros propios miedos en los adolescentes, y no podemos pretender que los jóvenes mejoren un mundo que nosotros estamos estropeando. Yo últimamente pienso mucho en eso, en el legado que vamos a dejar las próximas generaciones que, como nosotros cuando éramos jóvenes, necesitan referentes.



La discapacidad en la literatura está infrarrepresentada, siempre va con retraso con respecto a la sociedad

¿Cómo crees que ha cambiado la visión que tenemos de la discapacidad en los últimos años?Hemos evolucionado mucho en muchos aspectos: en visibilidad, en medios, en investigación…, pero hay que estar metido para verlo, porque aún te tiene que pillar de cerca para estar realmente concienciado, para saber lo que significa, por ejemplo, tener a tu cargo a un niño altamente dependiente. Eso solo se conoce cuando se tiene. Ahí es donde, además, entra un concepto terrorífico de nuestra sociedad, que es la productividad, la rentabilidad… que puede derivar en inhumanidad, crueldad…



¿Y cómo crees qué se refleja la discapacidad en la literatura?Se refleja poco. Hablamos más del duelo, de la tristeza y el dolor que de discapacidad. Hay algunas excepciones, sobre todo en la literatura infantil y juvenil, casi siempre con una moraleja que la aleja un poco de la calidad literaria, que busca más concienciar que crear una obra que perdure en el tiempo, pero lo cierto es que está infrarrepresentada.

Aunque en cualquier momento puede arrancar, porque la literatura siempre va con retraso con respecto a la sociedad. A diferencia de otras artes, como el cine, la literatura suele escribir de lo ya consolidado, requiere de más reposo. La ventaja es que así se equivoca menos en su análisis.

Testimonio o libros escritos por personas con discapacidad sí hay, de esos hay muchos, pero lo que todavía casi no hay son textos que puedan pasar al canon literario y que puedan sobrevivir cinco o diez años una lectura.



En el capítulo que dedicas a la discapacidad hablas de la lectura fácil, un sistema de acceso a la lectura que no conoce mucha gente. ¿Te has atrevido ya con ella como escritora?Pues es una cosa que tengo pendiente, porque cuando la descubrí me fascinó, me pareció una maravilla. Me he planteado en muchas ocasiones tanto escribir directamente en lectura fácil como de adaptar algunos de mis textos, así que estaría encantada, porque me parece necesaria para democratizar unos textos a los que de otra forma muchas personas no podrían acceder. Estoy deseando hacerlo, porque además soy una loca de los formatos y me encanta ver cómo una historia puede ser contada a través de formatos diferentes, por eso también he trabajado mucho con audiolibros.



Escribir para adolescentes no es escribir en lectura fácil, pero también tienes que adaptar mucho la forma en la que escribes. ¿Cómo consigues conectar con los jóvenes?Tampoco hago muchas concesiones ni soy muy complaciente. Me intento adaptar a su lenguaje en bocadillos, conversaciones… pero soy muy rigurosa, sobre todo en el tema de los datos, y no trato los textos para adolescentes con menos respeto del que creo que necesita el de un adulto. No me gusta infantilizarlos…



Después de mejor Diversos, ¿qué te traes entre manos? ¿Cómo será tu próximo libro?Pues tengo tres proyectos ahora mismo, porque me gusta compaginar varios y distintos, mezclar ficción con no ficción, adultos con niños… y por eso estoy con un ensayo divulgativo de un tema literario, un libro ilustrado muy distinto a este que está destinado a un público más adulto y una novela para adultos que espero terminar entre el verano y el otoño.