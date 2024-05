Kate Hudson revela que se tomó "un año libre de hombres" por recomendación de un terapeuta

Un año. Habrá a quien le parezca poco y a quien le parezca toda una eternidad, pero para Kate Hudson fue el tiempo justo para concentrarse en sí misma y estar "libre de hombres", según la recomendación de su terapeuta, como ha dado a conocer en su visita al último programa del pódcast Call Her Daddy.

La actriz y cantante de 45 años le ha confesado a la presentadora, Alex Cooper, que hace unos 15 años, ya entrada en la treintena, decidió "dejar de repetir ciertos patrones", por lo que dejó de perseguir románticamente a hombres y no tener citas durante un año tras la recomendación que le hicieron yendo a terapia.

“Pensé: '¿Cómo?'. Porque no podía coquetear, nada de nada. Pero me fue genial", ha comenzado diciendo la protagonista de Cómo perder a un chico en 10 días o Casi famosos. "Sí podía hablar con ellos, pero no darles mi número. Y, claro, me decían: '¿Puedes darme tu número?'. Y yo siempre respondía: '¿Sabes? No, no estoy en ese punto", ha explicado.

Hudson ha añadido que si bien para ella los primeros meses fueron "incómodos" y "para nada divertidos", dado que sentía que estaba perdiendo su "mojo", con el tiempo cree que se convirtió en algo "extrañamente empoderador".

"Estábamos haciendo un tipo de terapia muy específico. En realidad se trataba de descubrir ciertas cosas que me estaban sucediendo. Pero luego al ver los avances fue algo muy emotivo que no creo que hubiera podido conseguir si tenía alguna distracción. Me permitió ver las cosas con mucha más claridad", ha compartido.

La intérprete de Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion o Como locos... a por el oro ha afirmado que a partir de "los seis meses" le había dejado de "importar el teléfono" y que "no tenía ningún deseo de hacer nada que tuviera que ver con un posible coqueteo".

"Un año después, [mi terapeuta] me dijo: 'Está bien, creo que ya puedes volver a coquetear'. Yo dije: '¿Qué? ¿Puedo coquetear?. Y me dijo que sí y le respondí: '¿Pero qué significa eso? ¿Cómo que coquetear? Lo he olvidado", ha rememorado entre risas, así como que después del año de descanso se dio cuenta de que "no tenía el mismo apego" a la atención masculina.

De hecho, según la artista esos mismos hombres "salvajes" ya "no sentían la misma atracción" hacia ella, por lo que describe la experiencia como "realmente asombrosa", así como que estaba "muy feliz" estando soltera durante algo más de tres años antes de conocer a su actual prometido, Danny Fujikawa, de 37 años.

"Si no lo hubiera hecho eso, nunca habría acabado con Danny, porque él es un buen hombre y no estoy demasiado segura de que me atrajeran en el paso ese tipo de hombres", ha explicado sobre su actual pareja, con quien comenzó a salir oficialmente en 2016, comprometiéndose en 2021 y con quien tiene una hija de 5 años, Rani —aunque ella también tiene un hijo de 20 años, Ryder, con su exmarido Chris Robinson, y un hijo de 12 años, Bingham, con su exprometido Matt Bellamy—.