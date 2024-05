Un muy desafortunado y trrible accidente. Ese ha sido el motivo por el que Charlie Colin, bajista y miembro fundador de Train, ha fallecido a los 58 años de edad, puesto que las primeras investigaciones apuntan a que el músico se habría resbalado y caído en la ducha mientras estaba unos días en Bélgica.

Según ha apuntado la propia madre de Charlie desde el portal de noticias TMZ, que ha confirmado la noticia este miércoles, el bajista se encontraba cuidándole la casa a un buen amigo en Bruselas y fue precisamente ese mismo amigo quien, al regresar de un viaje de cinco días, descubrió el cadáver, por lo que todavía no se sabe cuándo sucedió el accidente con exactitud.

Asimismo, su madre ha contado que Colin, a su vez director musical del Festival de Cine de Newport Beach, la localidad californiana en la que creció, estaba en la capital belga impartiendo una serie de clases magistrales en un conservatorio así como trabajando en un estudio y en la banda sonora de una película.

Charlie Colin, alguien bastante cercano a su madre —le había dedicado su última publicación en Instagram el pasado día 12 de mayo—, se había mudado hacía ya unos años a Bruselas, la cual consideraba su "ciudad favorita".

Musicalmente, se hizo famoso hace casi justo 30 años, cuando él, junto a sus compañeros Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford y Scott Underwood formaron la banda Train en San Francisco en 1993, con la que cosecharían grandes éxitos e incluso ganarían dos premios Grammy en el año 2002.

Aunque comenzaron como teloneros de otras bandas —Sheryl Crow o Counting Crows—, gracias a éxitos como Drops of Jupiter (Tell Me), Calling All Angels, Drive By se hicieron muy populares a finales de milenio y principios de los años 2000.

Sin embargo, Colin abandonó el grupo en 2003 tras una emergencia médica debido a sus abusos con las drogas y no estaría cuando Train sacó uno de sus mayores hits, Hey Soul Sister. A partir de ahí, y tras tocar con grupos consolidados como Slipknot o Puddle of Mudd, entraría a formar parte de otras bandas como Painbirds y Side Deal.

Sus compañeros en Train han querido rendirle homenaje en redes: "Cuando conocimos a Charlie Colin, el primero por la izquierda, nos enamoramos de él. Era el chico más tierno y qué tío más guapo. Formar una banda era lo único razonable que podíamos hacer".

"Su forma única de tocar el bajo, tan hermoso, hizo que la gente se fijara en nosotros en San Francisco y más allá. Siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones", han añadido, así como que, a pesar de intentar acercarse de nuevo a él, tenía "su propia manera de ver las cosas". "Eres una leyenda, Charlie. Ve a ponerles bien los pantalones a esos ángeles", han finalizado.