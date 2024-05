Un 66% de los trabajadores con discapacidad cree que todavía hay estereotipos sobre edad, género o discapacidad en el entorno laboral

Un 66% de los trabajadores con discapacidad cree que todavía persisten estereotipos relacionados con la edad, el género o la discapacidad en el entorno laboral, según se desprende del informe ‘Motivaciones y expectativas sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad’, elaborado por Fundación Randstad.

En términos generales, los encuestados están satisfechos en cuanto al ambiente laboral inclusivo (49%), la accesibilidad en el lugar de trabajo (46%), el compromiso empresarial con la inclusión y la diversidad (44%), y la facilidad para la conciliación entre la vida laboral y personal (41%). Sin embargo, un 41% considera que en las empresas no hay suficientes oportunidades de crecimiento profesional, mientras que el 39% señala la necesidad de que las compañías hagan un mayor esfuerzo para motivar a todos los trabajadores.

Este informe también recoge que el equilibrio entre la vida laboral y personal es la prioridad más importante para el 61% de los empleados con discapacidad, por encima del salario o la ubicación. En este sentido, 6 de cada 10 personas están satisfechos con este aspecto en la actualidad. No obstante, existen cambios significativos en el orden de estas prioridades para los diferentes grupos de edad.

Respecto a la valoración de sus experiencias laborales, más de la mitad se muestran satisfechos con los beneficios aportados por la empresa respecto al salario, las vacaciones o la flexibilidad. Además, la mayoría se sienten cómodos en el trabajo y no discriminados. Sin embargo, se identifican áreas de mejora ya que, mientras que un 60% están satisfechos con la cantidad de días de vacaciones anuales proporcionadas, un 38% no lo está con el salario percibido porque piensan que no es adecuado para vivir la vida que desean.

Por otro lado, el 64% se siente con las mismas fortalezas, competencias y habilidades que el resto de sus compañeros. Pese a ello, un 46% piensa que la empresa no les apoya a la hora de desarrollar nuevas habilidades necesarias para el futuro y que deberían proporcionar más oportunidades de formación.