Alba Díaz, hija de 'El Cordobés', explica los detalles sobre su síncope en El Rocío: "Me caí de boca en la arena"

Alba Díaz ha sido una de las protagonistas de El Rocío, aunque no de la manera que podría esperarse. Aunque la influencer ha compartido varias imágenes y vídeos de esta celebración, hubo uno de los días en el que un contratiempo con su salud le jugó una mala pasada.

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal sufrió un síncope que la dejo "sin fuerzas". Ya recuperada, la joven ha explicado a través de sus redes sociales lo ocurrido.

"De pronto mi cuerpo me dice que me agarre al carruaje para respirar. Tosía negro. Me engancho, se me va la mano porque no tenía fuerzas, me caigo de boca en la arena. La gente cogiéndome de la frente", ha explicado Alba Díaz.

La influencer llegó incluso a vomitar debido a su delicado estado de salud en ese momento. "Estaba como deshidratada", ha comentado. La joven cree que llegar a este estado fue un cúmulo de haber estado "todo el día sin parar" y que se el juntaron el cansancio con la emoción del momento.

Dejando a un lado el susto relacionado con su salud, Alba Díaz ha asegurado que vivir la experiencia de El Rocío ha ido de lo más "emocionante e increíble" que le ha pasado nunca.

"Viví uno de los días más emotivos e increíbles de mi vida. Quise hacerlo con mi madre al lado y no me separé de la carreta", ha expresado la creadora de contenido y ha afirmado, además, que el año que viene irá con la Hermandad del Simpecado: "Cuando les vi entrar os juro que se me paró el corazón".

"Gracias vida y gracias familia por inculcarme esto desde que nací. ¡Es lo que más os agradezco en el mundo!", es el mensaje con el que Alba Díaz ha cerrado su texto, el cual va a acompañado de un vídeo donde muestra todos los momentos vividos en este día tan especial para ella.