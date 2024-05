El PSOE reprocha a Sanz que posponga la negociación de las Cuentas y Vox insiste en entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo

Desde que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara hace una semana que iba a convocar el Pleno de Presupuestos en la primera semana de junio y tras informar posteriormente su ejecutivo que la ronda de negociaciones con los partidos de la oposición comenzaría la próxima semana, las reacciones de PSOE, Vox y Podemos-IU no se han hecho esperar.

Cabe recordar que el pasado 13 de mayo la formación de Santiago Abascal reveló que estaba manteniendo negociaciones con Sanz para entrar en el Gobierno local, un hecho que todo el PP en bloque negó tajantemente. Y tras levantarse todo un terremoto político en el Consistorio hispalense a cuenta de estos hechos, el primer edil lanzaba una órdago a la oposición, anunciando un nuevo intento de sacar adelante sus primeras Cuentas públicas, toda vez que están prorrogadas las de 2023, advirtiendo que si era rechazado plantearía una cuestión de confianza, que podría derivar en una moción de censura.

El reloj ya ha empezado a contar y falta menos de un mes para la sesión plenaria que abordará el documento económico. Será a escasa distancia en el calendario de la mencionada ronda de contactos, que mantendrá el Gobierno con el resto de las fuerzas políticas.

De ahí que desde el grupo socialista hayan reprochado al Gobierno de Sanz que "posponga" la negociación de las Cuentas una semana, "después de las prisas del propio Sanz para tratar de tapar sus contactos con Vox una vez que estas fueron aireadas", revelando que no es precisamente una de sus prioridades.

"Es el mundo al revés", ha sostenido la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya, en referencia a que "los principales interesados en que se apruebe el Presupuesto municipal", para una ejecución de cuatro meses a tenor de los plazos administrativos para su aprobación y entrada en vigor, "son los mismos que están postergando el arranque de los contactos", ha abundado Gaya.

Además, critican que el Gobierno "intente responsabilizar de la negociación al PSOE dándole de plazo una semana", cuando el Gobierno local "ha retrasado su inicio por cuestiones de agenda", toda vez que el alcalde se encuentra esta semana en China de misión comercial y empresaria.

A este respecto han recordado que solo una horas después del anuncio de Sanz el pasado jueves, su grupo envió al alcalde el mismo documento de negociación que ya le había entregado hace tres meses "sin que obtuviera respuesta alguna por su parte".

Por su parte, Vox ha vuelto una vez más a insistir en entrar en el Gobierno a cambio de su apoyo al Presupuesto municipal. En este sentido ha remitido a la postura que mantuvo su grupo el año pasado, subrayando que "no vamos a apoyar nunca unos presupuestos que no podamos estar dentro para poder ejecutar y controlar".

En este sentido, desde esta formación aluden al "error" que cometieron cuando dieron la presidencia al Gobierno de Juanma Moreno en la Junta, con el que firmaron un "acuerdo de gobernabilidad que no cumplieron". "Cuando le engañan a uno una vez, es culpa del otro, pero cuando le engañan a uno dos veces, es culpa tuya", ha esgrimido la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez.

Sobre las negociaciones con el PP, ha sostenido que "las ha habido, las hay y las habrá". Y, tras incidir que en otros consistorios y comunidades de España "hay pacto entre las dos formaciones", ha incidido que no entienden "por qué aquí no lo hay". Y, ha confirmado que sí han mantenido conversaciones, y no de pasillo, en las que ella misma ha "estado reunida con el alcalde, que le aseguró que habría pacto".

Sobre la próxima reunión que mantendrá con el Gobierno local, ha señalado que no ha sido convocada aún, con fecha y hora, toda vez que lo que ha recibido es un wasap del delegado de Hacienda, manifestándole este que están "a su disposición para reunirse sobre los presupuestos, lo que "no es una manera seria" de proceder.

En relación a dicha ronda de negociaciones, desde la coalición de Podemos-IU han manifestado que "no se dan las condiciones mínimas para dialogar", considerando que previamente deberían resolver tres asuntos que ya pusieron hace meses sobre la mesa.

El primero sería aplicar la Ley de Vivienda, para "topar el precio del alquiler" en Sevilla; segundo, romper relaciones con Endesa, a la que culpan de los cortes en el suministro eléctrico que padecen los vecinos de algunos barrios de Sevilla, así como "crear una empresa municipal de energía"; y tercero, "denunciar ante los tribunales la llegada de los vertidos tóxicos" de Aznalcollar al río Guadalquivir, a la altura de la Cartuja.

Por su parte, su socio de la colación de IU, Ismael Sánchez, ha manifestado a este medio que si el Gobierno presenta el mismo Presupuesto "fallido" de hace tres meses, "no contaría con su apoyo". Además, presentarían una "enmienda a la totalidad" puesto que no son enmendables y habría que "rehacerlos enteros", puesto que consideran que las propuestas de Sanz "están en las antípodas del proyecto de ciudad" que defiende su formación política.

Pese a ello, Sánchez asegura que van a "participar en todas las reuniones" y ha hacer una oposición constructiva. Pero si se llegase a plantear una Cuestión de Confianza, no contaría con su aprobación puesto que el alcalde "no se ha ganado su confianza", advirtiendo que esta situación, que está "bloqueando la ciudad" se volverá a "repetir el próximo año", ha abundado.