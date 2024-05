Sagittaria se enfrenta a Samantha Ballentines tras sus palabras en el pódcast de Malbert: "En qué momento fui a ese programa"

Las tres temporadas de Drag Race España y la edición All Stars han dejado momentos memorables para el recuerdo, pues además de los looks o las actuaciones, los rifirrafes entre las concursantes han sido muchos. Pero también fuera del programa estas peleas son recurrentes, y Sagittaria y Samantha Ballentines han protagonizado la última.

Este conflicto ha sucedido después de que la segunda, que quedó finalista en la última edición, acudiera a Querido Hater, el pódcast de Malbert. En el programa, el youtuber le preguntó si había reinas que, tras salir del concurso, se daban un golpe de realidad.

"Sí, muchas. Eso a lo mejor ella no lo dice", contestó Ballentines, pensando claramente en una compañera. "Decía que quería salir en Vogue. 'Chicas, que nos hagan una sesión de fotos, que se la vendemos a Vogue'. Y Vogue no ha cogido nada porque no le interesa".

El entrevistador le preguntó por el nombre, y ella simplemente dijo la inicial, la ese. Sin embargo, la propia señalada ha revelado su identidad en X (Twitter), Sagittaria, que ha hablado para aclarar sus palabras.

Para ver si les interesa una editorial, QUE PASA, que las fotos estuvieron listas un día antes del Pride de hecho un amigo habló con una persona de Vogue por si le interesaba pero obviamente de un día para otra no se podia hacer un articulo. — Sagittaria (@itsagittaria) May 22, 2024

"No voy a comentar nada más del pódcast porque paso, esto de Vogue lo dije yo, ¡pero no entendió una puta mierda!", ha destacado. "La foto del Orgullo que hicimos juntas muchas, no sé si os acordáis, dije: 'Para dar más difusión se puede hablar con revistas como Vogue, Cosmopolitan, etc.'".

"Las fotos estuvieron listas un día antes del Pride, de hecho, un amigo habló con una persona de Vogue por si le interesaba, pero obviamente de un día para otra no se podía hacer un artículo", ha asegurado.

Lo peor es que la foto que queríamos enviar era de TODAS, no una mía, en fin https://t.co/spn77lEkrw — Sagittaria (@itsagittaria) May 22, 2024

Según Sagittaria, que concursó en la primera edición de Drag Race España y coincidió con Samantha Ballentines en el All Stars, propuso hacerlo "con semanas de antelación", pero llegó tarde, y además destacó que la imagen era de todas, no solo de ella.

AH Y PARA QUE VEAIS LO ENTERADA QUE ESTA, LAS EDITORIALES NO SE VENDEN, NO SE LE QUISO VENDER NADA A VOGUE, SE QUISO HACER UNA COLAB PARA REIVINDICAR LA SUPUESTA UNIDAD DEL ORGULLO, IRÓNICO https://t.co/x7Q1ThGkIP — Sagittaria (@itsagittaria) May 22, 2024

"No se le quiso vender nada a Vogue, se quiso hacer una colaboración para reivindicar la supuesta unidad del Orgullo. Irónico", ha concluido la artista drag.

La respuesta de Samantha Ballentines

Uuff en que momento se me ocurrió ir a este podcast madre mía‼️Al final me meten presa 🤣 https://t.co/cBCq6i3bAt — Samantha Ballentines (@SamanthaBallent) May 22, 2024

Por su parte, su compañera ha respondido en X, aunque brevemente. "No pienso decir nada más si no es delante de mi abogado", ha dicho, entre risas. "¡En qué momento se me ocurrió ir a ese pódcast, madre mía! Al final me meten presa".

Por tanto, parece que su rifirrafe se ha quedado ahí. Aun así, podría no ser un enfrentamiento real, pues no es la primera vez que artistas drag utilizan esta estrategia para promocionar una colaboración juntas.

Estrella Xtravaganza y Choriza May ya fingieron un enfrentamiento público para luego anunciar una canción juntas, por lo que se desconoce si esta es la misma intención de Sagittaria y Samantha Ballentines o de verdad han discutido. De hecho, ellas tuvieron una buena relación en Drag Race España: All Stars.