Sánchez defiende a su mujer en el Congreso: "Es una profesional honesta, seria y responsable y mi Gobierno es limpio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido las actividades profesionales de su mujer en el pleno del Congreso de los Diputados: "Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi gobierno es un gobierno limpio", ha manifestado este miércoles en una comparecencia a petición del PP. Sánchez ha cargado con dureza contra el PP y Vox, que a su juicio siguen la estrategia de la "máquina del fango". "No voy a alimentar la máquina del fango, ni caer en el 'y tú más' porque no sería justo comparar a personas inocentes con quienes sí han realizado prácticas corruptas", ha lanzado. Ha insistido en que su mujer no envió cartas de recomendación sino declaraciones de interés y que no ha habido "tráfico de influencias". "No todos somos iguales", ha dicho el secretario general del PSOE para explicar que el tráfico de influencias lo hacen otros "y no mandando cartas oficiales "con su firma", lo hacen "con sobres con fajos de billetes". "Si no me creen, cuenten sus ministros procesados y condenados por corrupción y cuenten los míos", le ha lanzado a la bancada popular.

Habrá más información.