Adele revela que quiere volver a ser madre, pero de una hija

Últimamente, cada nueva noticia que da Adele es porque, en uno de sus conciertos durante su residencia en Las Vegas, se le ha escapado algo entre canción y canción. Y en esta ocasión no iba a ser menos, pues en uno de sus más recientes espectáculos ha dejado caer que le está volviendo a nacer el instinto maternal.

Según han informado varios espectadores que pudieron asistir el pasado fin de semana, la cantante británica se fue de la lengua a la hora de hablar de sus tareas pendientes con su actual pareja, el agente de deportistas de élite Rich Paul, y acabó diciéndole a la multitud que una vez termine su estancia en la famosa ciudad del pecado quiere tener un bebé.

Bueno, no un bebé cualquiera, porque la autora de temas como Set Fire to the Rain, Skyfall o Someone Like You, que acaba de cumplir 36 años, ya tiene un hijo, Angelo, fruto de su relación con su exesposo, Simon Konecki, que tiene 11 años. Por ello, sabe perfectamente lo que está buscando: una niña.

"Una vez que haya terminado con todas estas obligaciones y todos mis espectáculos, quiero tener un bebé", aseguran los allí presentes que dijo la artista en un momento dado del concierto. "Y quiero tener una niña porque, claro, ya tuvo un niño", añadió, así como que de esta forma se "equilibraba" su equipo.

"Tengo la sensación de que [dicha hija] podría ser la persona a la que más quiera en todo el mundo, pero también probablemente la que más rabia me dé. Eso es lo que me parece a mí que va a terminar pasando, que me va a estar poniendo en mi sitio todo el tiempo, ¿no les parece?", agregó entre risas Adele.

Por ahora, habrá que esperar a que Adele acabe su residencia en la megaurbe del estado de Nevada para saber si finalmente la cantante tiene o no una hija o si prefiere adoptarla. Rich Paul, con quien sale desde 2021, por ahora no se ha pronunciado al respecto.