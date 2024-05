Raquel Abad, mujer de Kike Calleja, acaba en urgencias: "Se puso malita"

Raquel Abad ha sufrido un percance de salud por el que ha tenido que acudir a las urgencias del hospital. Según contó este martes Belén Esteban, la mujer del periodista de Telecinco Kike Calleja "se puso malita por un pinzamiento".

"He hablado con Kike Calleja, que esta mañana me ha llamado. Quiero mandar un beso a Raquel porque ayer tuvo que acudir al hospital. Se puso malita por un pinzamiento", explicó, concretamente, la colaboradora de Ni que fuéramos.

Más allá del percance de salud, la de Paracuellos contó que mantiene una excelente relación con su excompañero de cadena, a pesar de que ya no trabajan juntos. "Él me ha dicho que hemos sido sus compañeros y que somos sus amigos", relató Esteban.

Sobre este tema, María Patiño, presentadora del formato, aseguró que, tras acabar Sálvame, tuvo miedo de "desaparecer del mapa". "Lo he sentido así y que prácticamente toda esa hemeroteca tan maravillosa se despreciaba", reconocía.

"Ha llegado un momento en el que tengo que mirar hacia delante. Además, quien me conoce sabe que yo jamás me he reído de personas del medio que no han triunfado. Y la felicidad que yo siento ahora por cómo ha reaccionado la gente con este canal tan modesto no me la puede tapar un fracaso del pasado", ha dicho la periodista. "La rabia ya la escuchó mi psicóloga, Belén Esteban y mis amigos", añadía la periodista.