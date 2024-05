Sebastián Yatra sorprende con su 'nuevo' cuerpo, más musculado, tras meses de entrenamiento y dieta: "Así me quedo"

Getty Images for Tiffany & Co.

Sebastián Yatra protagoniza la portada de junio de Men's Health España, revista para la que se ha sometido a un reto que ha superado, transformando su cuerpo, ahora mucho más musculado y tonificado, tras varios meses de duro entrenamiento y estricta dieta.

"Si alguien me dijese: '¿Te quieres quedar así para el resto de tu vida?', no me lo pienso ni un segundo. Así me quedo. Ni más grande, ni más definido, ni nada. Pero no se trata solamente de verte bien, sino de sentirte bien", ha declarado, el cantante sobre su nueva figura.

Según cuenta la publicación, a sus 29 años, la actual pareja de Aitana ha conseguido ganar kilos de músculo magro y quemar grasa. En el camino, ha perdido 7 kilos, ha rebajado el perímetro del abdomen en 10 centímetros y su perímetro de brazo ha ganado 3 centímetros.

"Desafiné como al mes y medio. Me empecé a descarrilar un poco… Estuve en Islandia grabando el vídeo de Akureyri -la canción que acaba de lanzar con la catalana-, y ahí empecé a comer peor. Además, entre que estábamos viajando por todos lados grabando el vídeo y el frío que hacía, no fui al gimnasio. Y encima después me fui para Nueva York y ahí sí ya me fui a la m... Pero en un momento dado pensé: '¡Uy! Si no me pongo las pilas de verdad y hago algún cambio, va a ser un desastre esta portada...'. Y, gracias a Dios, me pude encarrilar de nuevo", asegura el colombiano.

Sobre mantener este estado físico, Yatra comenta: "Voy a poner todo de mi parte. ¿Necesitaré algo de ayuda? Sí. Pero también ha sido muy cool conocer a entrenadores y nutricionistas tremendos con ustedes y he aprendido mucho de cómo cuidar mi salud, de qué cosas no comer, de en qué momento sí puedo permitirme ciertas comidas... Así que puedes estar tranquilo".