Anita Matamoros se pronuncia sobre ser madre en un futuro: "No tengo nada claro"

Anita Matamoros está viviendo una de las etapas más felices de su vida. En lo profesional, a la influencer no paran de salirle trabajos y proyectos relacionados con el mundo de la moda, sector en el que se especializó cuando estudió la carrera de Fashion Business, Digital Communication & Media en Italia.

En cuanto a lo personal, la joven compartió a través de sus redes sociales una imagen con la que confirmó su relación con el músico Johnny Garso tras haber sido vistos muy acaramelados en la última edición de la feria de arte ARCO de Madrid.

Aunque estén llevando su relación de manera discreta, la hija que tienen en común Kiko Matamoros y Makoke ha querido hablar con sus seguidores sobre el futuro, tocando temas como la maternidad y el formar una familia.

Acompañada por un amigo suyo que ha ejercido de cámara mientras comían en un restaurante, Anita Matamoros ha respondido a preguntas que previamente le habían dejado estos y en las que se ha abierto acerca su estado sentimental actual y su deseo de planteamiento sobre ser madre, entre otras cuestiones.

"Sentimentalmente estoy muy bien. Tengo el corazón contento y bailongo", son las declaraciones que ha ofrecido la influencer en relación con la primera pregunta.

Sobre la cuestión de ser madre, la creadora de contenido ha asegurado que es algo que "últimamente" se está planteando: "No tengo nada claro si quiero ser madre. Sé que es un poco raro cuando una mujer dice eso porque dice esto porque es como 'uh...', pero no lo sé".

"A lo mejor en un par de años me cambia la idea, pero, de momento, me encanta disfrutar de mis sobrinos y no tener responsabilidades más que un perro", ha concluido Anita con su respuesta, dejando claro a que, por el momento, no se plantea este escenario en su vida.