Un catedrático en Ingeniería Aeroespacial advierte: "Las turbulencias se están agravando por el cambio climático"

El catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Sergio Hoyas ha advertido de que las turbulencias o tormentas se están agravando, sobre todo en el Atlántico norte, debido al cambio climático. Hoyas es miembro de un equipo internacional que ha desarrollado una nueva técnica que permite estudiar la turbulencia de una forma diferente.

El experto explica cómo se produce un fenómeno como el que ha sacudido el avión de la aerolínea Singapur Airlines que volaba este martes de Londres a Singapur. El avión ha sido sacudido por "fuertes turbulencias", según la compañía y las autoridades tailandesas, y un británico de 73 años ha perdido la vida -pudo fallecer por un ataque cardíaco, según el director de la compañía- y 30 personas han resultado heridas, entre ellas siete en estado crítico.

Cuando un avión vuela a esa altura, el aire está muy estratificado y en calma, y cuando la aeronave lo perturba, normalmente no pasa nada, pero si ese aire está "muy desordenado" las alas empiezan a moverse de forma distinta y se altera la sustentación.

Hoyas asegura que en circunstancias de este tipo el avión "nunca se va a ver en peligro grave, no se va a caer, no se va a romper, como en las películas", pero los pasajeros pueden sufrir daños por golpes, como si saltaran entre dos y tres metros de altura en caso de no llevar puesto el cinturón, o lesiones por caída de maletas.

Con el cambio climático, se va ampliando el número de grandes tormentas inesperadas o grandes corrientes, e incluso hay estudios del científico británico Paul Williams que apuntan a que van a aumentar en un 50% los grandes problemas de turbulencias y la gravedad de los accidentes dentro del avión en los próximos años. Ahora bien, por estas circunstancias "nunca va a tener problemas de estabilidad graves", según cita el catedrático.

"La integridad del avión nunca se va a ver en peligro, no se va a caer, el problema es si no llevas el cinturón de seguridad, te golpeas contra el techo", señala el catedrático. Hoyas aconseja llevar puesto el cinturón de seguridad durante todo el vuelo en los trayectos en el Atlántico norte, una zona con más afección por los cambios en la corriente del Golfo y el chorro polar.