Tita Cervera posa junto a su hija Carmen por primera vez y explica el motivo de la ausencia de su hijo Borja Thyssen

La Baronesa Thyssen, un mes después de cumplir 81 años, ha recibido el premio Bazaar 'Women in Art', convirtiéndose en la protagonista en el Museo Nacional Thyssen la pasada noche del lunes. La acompañó su hija Carmen, con la que posó por primera vez en un photocall a sus 17 años de edad. Pero también llamó la atención la ausencia de su hijo Borja Thyssen.

Tita Cervera recibió con mucha alegría el premio otorgado por la revista Harpers Bazaar en reconocimiento de la gran labor que ha hecho en nuestro país al traer a España la colección de arte privada más importante del mundo.

La premiada pudo disfrutar junto a muchos amigos y personas cercanas, entre las que destacó alguien en concreto. Ha sido la primera vez que la Baronesa acude a un photocall acompañada por su hija Carmen, que el próximo 6 de julio cumplirá 18 años.

Según aseguró Tita Cervera ante los medios, su hija tiene interés por seguir sus pasos dentro del mundo del arte, como mostró al recorrer el photocall de lo más relajada y en sintonía con su madre.

Ante las cámaras de Europa Press, la Baronesa Thyssen también hizo referencia a la ausencia de su hijo Borja y su mujer Blanca Cuesta. "No han podido venir, me da mucha pena, pero les ha surgido un problema y no han podido evitarlo", ha expresado Tita Cervera, que ha asegurado que mantienen una "buenísima relación".

'Así es la vida' da el motivo por el Borja Thyssen no acudió al evento



Pero no ha sido esto lo que ha compartido Almudena del Pozo en Así es la vida. Según la colaboradora, Borja Thyssen no asistió al evento porque "no le dio la gana".

Además, del Pozo ha descrito que la relación entre Tita Cervera y Borja es "cordial". "No de madre e hijo, como entendemos todos", ha explicado.