El actor Javier Hernández, de 'Sueños de libertad', se casa con la maquilladora Ika Sánchez: "Quién me lo iba a decir"

Javier Hernández no puede estar más contento con su situación actual. El conocido actor de Sueños de Libertad se ha dado el 'sí, quiero' a la maquilladora Ika Sánchez. Como así han compartido a través de redes sociales, los dos han celebrado el bonito momento junto a su hija de tres años, Olivia, como la testigo de honor.

"¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz", han escrito recordando al tema de Fran Perea, Uno más uno son 7, junto a una serie de imágenes de lo más felices. Desde la salida del Registro Civil, la entrega de los anillos o el primer beso como marido y mujer, la galería de fotografías ha sido de lo más emotiva.

Como no podría ser de otra manera, la publicación se ha llenado del cariño de cientos de personas. Con más de 9.000 'me gusta', los comentarios no han tardado en llegar por parte personas conocidas como Michelle Jenner o Eugenia Silvia, así como fans anónimos. "Enhorabuena", "felicidades" o "que seáis muy felices" han sido algunos de lo mensajes más repetidos.

El actor que dará vida a Gonzalo Muñoz en la nueva serie de la sobremesa de Antena empieza así una nueva etapa de su vida. Y es que, tras varios años de amor, finalmente han podido dar el gran paso rodeados de sus seres queridos y su hija en común. La pequeña Olivia, que nació el 16 de junio de 2021, ha sido una de las grandes protagonistas y prueba de ello ha sido las imágenes que han compartido.

Así, Javier corona uno de los mejores años de su vida. Y es que tanto a nivel profesional como personal se encuentra pletórico. El actor lleva muchos años delante de las cámaras y cuenta con un gran repertorio. Entre sus grandes participaciones formó parte de Física o Química, El Barco o Amar es para siempre. Además, compagina su vida en la televisión con sus funciones en teatro, donde ha debutado como director de la obra Añoranza y siesta. Una utopía Ibérica.