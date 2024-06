Cientos de miles de alumnos afrontan la Selectividad con presión, ansiedad y nervios: "Con la EvAU te lo juegas todo"

Unos 300.000 alumnos de toda España se presentarán desde la próxima semana a la EvAU, el examen de acceso a la universidad que para muchos da vértigo. "Con la EvAU te lo juegas todo", asegura Beatriz López, una de las estudiantes de segundo de Bachillerato que explican a este medio cómo afrontan la prueba que definirá su futuro. El examen, que se celebrará del 3 al 13 de junio en España (Madrid y La Rioja serán las primeras comunidades en realizarla y Baleares la última), supone el fin de una etapa y el comienzo de la siguiente, con el agobio, la presión y las dudas que conlleva un cambio de esa envergadura.

"Hablo en nombre de prácticamente todos los alumnos cuando digo que pensábamos que no lo superábamos, que nuestra cabeza no daba para más", detalla por su parte la estudiante madrileña Valeria Boonman sobre segundo de Bachillerato, una carrera de fondo que culmina con la Selectividad. Ese final ahora está más cerca y, por tanto, los nervios van in crescendo. "Sientes mucha presión porque sabes que no vas a llegar si no sacas muy buena nota", explica sobre la nota de corte que necesita para estudiar la carrera que quiere, Arquitectura. "Lo tengo claro desde hace mucho", asegura la joven de 18 años, que necesita un 12,347 para poder acceder a la universidad que quiere.

Con ella coincide Beatriz López. La estudiante de 18 años afirma que "es un año con mucha presión". La joven, que quiere estudiar Derecho, siente esta angustia "ya no solo por parte de los profesores, sino por parte de una misma". "Parece que si no haces la EvAU, si no tienes buena nota, no sirves. Sientes como que no vas a llegar a lo que quieras y que no vales como persona, cuando realmente eso no es así y luego la vida da muchas vueltas".

Beatriz López, en la universidad Complutense de Madrid. Sergio García Carrasco

Contra este tipo de pensamiento advierte María Maorad, profesora de Bachillerato y directora del instituto Joaquín Costa en Zaragoza, que afirma que "hay que olvidarse de eso de que es el examen más importante, porque, si sale mal, hay más oportunidades". "Nosotros confiamos en ellos", sostiene, "porque sabemos que lo pueden sacar".

Los estudiantes, a pesar de tener claro su futuro, no han dudado en pensar en un plan B por si se quedan sin la primera opción. Todos se muestran de acuerdo en que depende de las notas que saquen, que serán publicadas el 28 de junio, aunque no a todos les gustan realmente sus otras posibilidades. Este es el caso de una de las jóvenes, Valeria, que se "metería en una ingeniería", aunque con posibilidad de pasarse luego a Arquitectura. Por el contrario, Beatriz está indecisa, aunque baraja el grado de Trabajo Social en caso de no entrar en Derecho.

"Un examen de madurez"

La EvAU, según comenta el psicólogo infanto-juvenil y Director de Domínguez Psicólogos, Abel Domínguez, es un "examen de madurez y una prueba de emociones incómodas como el estrés". En esta misma línea opina la directora del instituto zaragozano, que asegura que "los estudiantes están emocionalmente preparados para el examen". Así se ve también el alumno Alexis Martín. El joven no tiene claro lo que quiere estudiar dentro de la rama económica, si bien afirma que los 18 es una edad adecuada para hacer el examen. "Siento que estoy preparado para ello", indica.

El psicólogo, además, incide en que es muy importante "saber gestionar muchísima presión y muy bien los tiempos que se dedican a las obligaciones y al descanso y ocio". Ante esto, los estudiantes han coincidido en que no saben organizarse y ahí radica parte de su desazón. "Considero que pierdo mucho el tiempo y si lo hubiese aprovechado más me hubiese salido mejor el curso", comenta el joven.

Preguntada al respecto, una de las estudiantes comenta que "no se organiza nada bien". "Todos los días estoy igual, quiero salir pero no puedo porque tengo que estudiar, pero no me concentro así que salgo y luego estudio algo que no me cueste tanto memorizar. Al final acabo perdidísima y el día de antes del examen estoy agobiada y fatal porque no me da tiempo", cuenta Valeria.

Ante esto, el psicólogo recalca una serie de claves que pueden ayudar a la organización, como evitar los atracones de estudio, y controlar las horas que se duerme. Según sostiene, es importante mantener un "mínimo de hábitos de higiene, sueño y socialización". Para evitar el estrés Domínguez habla de intercalar los momentos de placer con los de estudio, y por supuesto, "tener técnicas para facilitar el almacenamiento de los contenidos", como una lectura comprensiva, esquemas o un repaso el último día.

Valeria Boonman, en la universidad Complutense de Madrid. Sergio García Carrasco

Domínguez, por otro lado, advierte de las consecuencias de esta presión que tienen los jóvenes, manifestada en "trastornos de ansiedad que pueden ser más o menos permanentes". Ante esto, una de las estudiantes comenta cómo lo ha vivido ella. "Me he agobiado mucho. He tenido algunos días con ataques de ansiedad de todo el trabajo que tenía y lloras bastante".

Esta ansiedad, según sostiene el experto, se observaría "en los hábitos de sueño y de alimentación y en su capacidad de atención y de estudio". "El trastorno, si se prolonga, podría llegar a afectar a la pérdida de memoria", detalla.

El profesorado

Domínguez resalta, así, la importancia de apoyar a los jóvenes tanto en el examen como durante todo el curso académico. "Debemos animarles y expresarles que tienen que confiar en los dos años que llevan preparando la EvAU". Durante los cursos de Bachillerato los profesores acompañan a los alumnos en cada dificultad que deben sobrellevar. "Para ellos somos su referente", destaca ante esto la profesora.

La función del profesor, según sostiene Maorad, es "darles calma". Durante todo el curso el profesorado les transmite la importancia del examen sin que se lleguen "a obsesionar". "Que no se focalicen en que no llegan y que el futuro se destruye, porque puede haber plan B y plan C. Hay que relativizar", asegura.

Alexis Martín en la universidad Complutense de Madrid. Sergio García Carrasco

Desde los institutos se trata de ayudar a los alumnos con este examen, ya no solo haciendo pruebas "tipo EvAU", sino con mucho diálogo y comunicación. Los tres estudiantes preguntados por este medio coinciden en que el colegio les ha ayudado mucho. "Para mí, la confianza entre el profe y el alumno es fundamental", recalca la estudiante Beatriz, que asegura que "los maestros dan una confianza al alumno que a lo mejor por sí mismo no tiene, y esto le impulsará para que crea en él y consiga sus objetivos".

Segundo de Bachillerato

La Selectividad es la que separa a los alumnos de entrar a la universidad, y para esta prueba llevan preparándose dos años. Preguntada la respecto, una de las estudiantes asegura que "primero y segundo" no tienen nada que ver. "A mí me solían decir al entrar a Bachillerato que no estaban en quinto de la ESO y que había que esforzarse, pero no se puede comparar con este año". Valeria no es la única que lo ve así, pues Beatriz opina que es "un curso en el que hay que prepararse para sufrir". "Yo pensaba que repetía, que me iba a salir de Bachillerato", recalcan ambas.

Al respecto, otro estudiante expresa que tendría que haberse agobiado más. "Yo he vivido estos dos años con demasiada calma y sinceramente me arrepiento", explica Alexis. El joven comenta que "a excepción de los globales no ha sentido presión" aunque también ha visto mucha diferencia entre los distintos cursos. "Hay mucho más temario y todo va mucho más rápido y tienes menos tiempo", añade Valeria.

Así, Beatriz, Valeria y Alexis aseguran que a pesar de ser un curso difícil y que afecta a la salud mental, "todo se supera". "Te sientes bien y muy orgulloso de ti mismo después de ver tu esfuerzo y todo conseguido". Los tres se han graduado ya, y con segundo de Bachillerato finalizado, para estos estudiantes, "solo queda la EvAU".