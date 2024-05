La defensa descarta llamar a Trump a declarar, concluye su presentación y los alegatos finales empezarán el martes

El expresidente Donald Trump (2017-2021) finalmente no ha testificado este martes como uno de los testigos de su defensa en su juicio penal de Nueva York, donde se le acusa de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016.

El exmandatario había dejado abierta la posibilidad de testificar, pese a que, según la prensa especializada, su equipo legal se lo desaconsejaba.

La defensa del expresidente estadounidense concluyó este martes su presentación de pruebas y testigos en juicio penal, en el que se acusa al magnate de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial, y los alegatos finales se retrasan hasta el próximo martes 28 de mayo.

Esta semana la defensa convocó a dos personas para su caso: uno de sus empleados en calidad de experto y Robert Costello, un exfiscal federal que fue asesor legal, y luego crítico, de Michael Cohen, el otrora mano derecha y "conseguidor" de Trump, y ahora convertido en su mayor enemigo.

Costello señaló ayer que Cohen le dijo que el expresidente no sabía que él había pagado a Stormy Daniels, la actriz porno que afirma haber mantenido relaciones con Trump en 2006, un pago pensado para que ella no contase lo ourrido. En ese sentido, testificó que se reunió con Cohen en abril de 2018 durante dos horas y que el exabogado juró que Trump no estuvo involucrado en los pagos.

No obstante, la semana pasada, Cohen testificó que Trump le ordenó pagar 130.000 dólares para silenciar durante la campaña de 2016 a Stormy Daniels y detalló cómo éste le reembolsó más tarde por sus gastos. Hoy, en su contrainterrogatorio, la fiscalía recalcó que la semana pasada Costello fue al Congreso para testificar sobre Cohen, donde hizo comentarios agresivos sobre él.

Desde el estrado, Costello respondió "no" cuando la abogada Susan Hoffinger le preguntó si siente "animosidad" contra Cohen. Otra estrategia de Hoffinger fue señalar que Costello nunca formó parte del equipo legal de Cohen.

Veredicto por unanimidad o juicio nulo

Este lunes fue la fiscalía la que concluyó su presentación de pruebas, tras haber llamado en las sesiones previas a veinte testigos, entre otros a Daniels, que declaró en el Tribunal Penal de Manhattan haber tenido relaciones sexuales con el magnate republicano. Trump, que este año se vuelve a presentar a las elecciones presidenciales, ha negado en repetidas ocasiones, haber tenido relaciones sexuales con Daniels y haber cometido cualquier otro delito.

La semana que viene, después de los alegatos finales que empezarán el martes, el jurado de doce personas deberá acordar por unanimidad el veredicto. Si, por ejemplo, once de los jurados están de acuerdo en una condena y uno no está de acuerdo, el juez Juan Merchan probablemente pedirá a las doce personas que continúen deliberando hasta llegar a una decisión.

Si los jurados siguen sin llegar a un consenso, Merchan podría verse obligado a declarar un juicio nulo, lo que sucede cuando un juicio termina sin que se haya alcanzado un veredicto conjunto.