La crisis con Argentina azuza este martes la 'multicomparecencia' de Sánchez que hablará de la investigación a Begoña Gómez

La crisis diplomática entre España y Argentina no es uno de los asuntos requeridos en la 'multicomparecencia' del presidente Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados, pero tanto el PP como el PSOE sospechan que se colará en la misma. En concreto, las solicitudes de comparecencia registradas se interesan por el Consejo Europeo del 17 y 18 de abril y el reconocimiento de Palestina, la negociación entre la Comisión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar y también la investigación que afecta a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Sin embargo, la escalada de la crisis diplomática por las palabras del presidente argentino, Javier Milei, sobre Sánchez y su mujer en un mitin de Vox en Madrid ha acaparado el debate político en los últimos días, por lo que desde Moncloa ven "muy probable que aparezca", al igual que lo piensa el PP.

Los populares lo dan por sentado no porque lo vayan a sacar a relucir ellos mismos, sino porque creen que la pinza PSOE-Vox buscará sacar su propio rédito electoral: "O por Pedro Sánchez o por Santiago Abascal aparecerá el tema sin lugar a dudas", sostienen desde Génova. Más aún cuando el Gobierno tomó la decisión de retirar a la embajadora de Argentina en vísperas de que el presidente compareciera en sede parlamentaria: "Si había una búsqueda sobreactuada de que la crisis diplomática en Argentina marcara la política de ayer, ¿por qué no lo querrá hoy?", argumentan.

Sea quien sea el que introduzca el tema, el PP ya avisa de que no escapará del debate. Tal y como recuerdan fuentes del partido, gran parte de la comparecencia girará en torno a la política exterior, ya que Sánchez tiene previsto dar cuenta de los resultados del último Consejo Europeo y los avances en el reconocimiento de Palestina. Es decir, que Sánchez mezclará, durante un tiempo ilimitado, el supuesto caso de corrupción que acecha desde hace más de dos meses "a su Gobierno, al PSOE y a su entorno" con asuntos de política exterior a las puertas de las elecciones europeas.

Así, el PP aprovechará el bloque internacional para volver a marcar su postura y pedir formalmente que España vuelva a estar presente en Argentina. "No está analizada la respuesta parlamentaria, pero sí la postura del PP y de forma pública. Alberto Núñez Feijóo salió minutos después de conocer la decisión del Gobierno para pedir la reconsideración", sostienen fuentes del PP. De este modo, los populares censurarán "la imagen global de un Gobierno en ruinas: desde las consecuencias e imagen de su política exterior hasta los "problemas de corrupción que asolan" al PSOE: "Intentaremos que aterrice de su cohete y hable un poco de España". En esto último tratarán de centrarse, ya que el PP fue el que pidió la comparecencia de Sánchez para que explicara las actividades de su mujer.

"El Gobierno y el PSOE han decidido que la oposición no tenga tiempo suficiente en este debate para que le formulemos todas las preguntas, pero Sánchez tiene tiempo ilimitado para hablar de todo lo que le dé la gana menos para contestar a las pocas preguntas que nos dé tiempo a formular", denunció el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Por este motivo, el PP avanzó este martes el centenar de preguntas que tiene preparadas para Sánchez y que, asegura, no tendrá tiempo de formular este miércoles. Su objetivo es que el socialista "se las prepare y las responda durante su comparecencia".

Desde Moncloa censuran que el PP haya registrado estas cien preguntas, que consideran "una broma" y creen que incorporan "mentiras". El grupo socialista va más allá y las tilda de "indecentes" y "basura", englobándolas en una estrategia para atacar a Sánchez y a su mujer. Además, cargan contra el PP por no incorporar ni una sola que se interese por la gestión de los servicios públicos u otras cuestiones de calado: "Extender el fango solo define la poca decencia en una estrategia inmoral y de la máquina del fango", aseveró este martes el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

Sánchez dará cuenta de la investigación sobre su mujer, solo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya remitido un informe en el que dice que no ve indicios sobre la posible comisión de un delito de tráfico de influencias -denunciado por Manos Limpias- en la actuación de Gómez. Tanto el Gobierno como el grupo socialista han hecho alusión al mismo para defender que "no hay caso". Unas palabras que ya pronunció Sánchez el pasado viernes. "Aquí no hay caso, hay fango", dijo, defendiendo la inocencia de su mujer. Según Sánchez los documentos firmados por Begoña Gómez no eran "cartas de recomendación" sino "declaraciones de interés", por lo que se espera que insista en esta cuestión.

La fecha para el reconocimiento de Palestina

Otro de los motivos de la comparecencia es la última reunión del Consejo Europeo. En este punto, Sánchez podría anunciar la fecha del reconocimiento de Palestina como Estado junto con otros países. Desde Moncloa confirman que el presidente tratará este tema y hablará de los distintos encuentros que ha tenido con los líderes de diferentes países para promover un reconocimiento conjunto. "Será un discurso de altura y uno de los temas será Palestina", subrayan fuentes del Ejecutivo.

Hace más de dos meses que Sánchez anunció su intención de reconocer a Palestina en el primer semestre de este año y, sin mucha más dilación, emprendió una gira por varios países para sumar aliados y que la decisión fuese multilateral. También informó a EEUU sobre el reconocimiento, en concreto, en su reunión del pasado 10 de mayo con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en Washington. Si bien en un inicio se barajó la fecha del 21 de mayo para que España, Irlanda y otros países diesen este paso, finalmente Sánchez la descartó aludiendo a que seguía en conversaciones con otros países para coordinarse en la fecha. Eso sí, aseguró que este martes ya estaría en condiciones para poder anunciarla.