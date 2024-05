Amaia Salamanca concede su entrevista más sincera a Vicky Martín Berrocal: "La gente que es importante para mí sabe la verdad"

Si por algo se conoce a Amaia Salamanca es por su discreción. La actriz y su marido, Rosauro Varo, apenas aparecen en actos públicos e intentan en medida de lo posible mantener su vida íntima protegida. Sin embargo, ha decidido saltarse sus propias normas para acudir al pódcast de Vicky Martín Berrocal.

La última invitada en A solas con no ha dudado en contestar a todas las preguntas de la televisiva. Y es que, el espacio de la diseñadora de moda se ha convertido en uno de los lugares preferidos por todos los famosos para sincerarse lo máximo posible.

Así, Amaia Salamanca no solo ha hablado de su carrera delante de las cámaras, sino que ha hablado de su vida amorosa. Con Rosauro lleva ya más de 13 años, aunque siempre han mantenido un perfil bajo. Por este mismo motivo, no han sido pocas las veces que se ha rumoreado una supuesta crisis, algo que siempre ha negado.

Como así ha confesado, en algunos momentos ha necesitado ir a terapia para poder a enfrentarse a las especulaciones sobre su vida privada. Amaia nunca ha querido responder a los malos comentarios sobre su vida porque hacerles caso es sinónimo de darles "juego para que puedan seguir".

"Entonces cada cosa que he escuchado falsa, que han sido muchas, he pensado que la gente ya se olvidará. La gente que es importante para mí sabe la verdad", ha explicado a Vicky Martín Berrocal. Por eso, para ella lo principal es estar feliz y a gusto con su pareja.

"Soy muy de pensar en envejecer junto a una persona, porque los niños se irán de casa. Al final con quien te vas a quedar es con la persona que tienes al lado y con tus amigas", ha asegurado, "tengo ese punto romántico de querer envejecer junto a una persona y que nos hagamos felices, y para eso tienes que currártelo".

Del mismo modo, también ha hablado sobre la crianza de sus tres hijos. La mayor de ellos está a punto de hacer la primera comunión y, aunque han intentado regalarle un teléfono, ella no "concibe" que siendo tan pequeña cuente ya con uno. Para Amaia la crianza de sus hijos es fundamental, y lo compatibiliza con el trabajo, aunque no siempre sea fácil.

"He leído muchas veces 'Amaia ha parado para cuidar a sus hijos', y no; eran parones porque no me llamaban. Me gusta cuidar de mis hijos, pero también trabajar fuera de casa y ganarme mi dinero", ha asegurado muy seria. Y es que, como así ha confesado, ese es un temor muy común: "Tienes miedo de que después de ser madre no te llamen, y les pasa a muchas actrices".