La retirada de la embajadora española en Argentina, un gesto simbólico con escasas implicaciones prácticas

El Gobierno español continúa escalando en su respuesta diplomática a Argentina por las palabras de su presidente, Javier Milei, el pasado domingo en un acto de Vox en Madrid en el que acusaba Pedro Sánchez y su esposa de corrupción. Este martes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado la retirada definitiva de la embajadora de España en Argentina. Las implicaciones de esta decisión se circunscriben por el momento al ámbito simbólico, aunque el Gobierno no descarta continuar ahondando en las medidas diplomáticas para demostrar su malestar.

La decisión llega tras el llamamiento a consultas del pasado domingo de la propia embajadora y la reunión con el embajador de Argentina en España este lunes para comunicarle el malestar del Gobierno español. Todo ello fue respondido con una negativa del Ejecutivo de Milei, que negó tajantemente que fuera a disculparse con Sánchez. La retirada definitiva de la embajadora ha sido la tercera medida en el tercer día consecutivo de tensiones entre ambos Estados. Los expertos en derecho diplomático consultados por este medio reconocen que las tres fases que se han quemado son parte de las medidas que comúnmente se toman entre dos Estados que tienen una crisis diplomática. Aunque sí reconocen que se han realizado demasiado rápido.

Al ser preguntado sobre si esta última decisión significa una ruptura total de las relaciones diplomáticas entra ambos países, el ministro de Exteriores ha manifestado que supone que la Embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. "La relaciones diplomáticas se mantienen, lo que ocurre es que degradas la categoría de tu misión al sustituir al jefe de esta por un encargado de negocios", explica a 20minutos José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de Comillas ICADE, que reconoce que es una decisión "simbólica".

Esto, que provocará cambios sustanciales dentro del funcionamiento de la Embajada, no implica que las relaciones se vayan a romper. De hecho, todavía hay más medidas que podrían tomar tanto el Gobierno español cono el argentino si deciden continuar con la pugna diplomática. La expulsión de diplomáticos y la declaración de persona non grata de los trabajadores de la Embajada o la suspensión de relaciones diplomáticas de forma temporal son algunos ejemplos. Incluso si se sigue adelante y se rompen las relaciones sine die, las prestaciones consulares de la colonia española que vive allí no deberían sufrir cambios.

Mientras que la diplomacia actúa en un campo más político y simbólico de las relaciones entre los Estados, la parte consular es la que protege los interés de las personas físicas y jurídicas. Precisamente por eso los convenios que protegen el derecho diplomático y el consular son diferentes. En este sentido, otras cuestiones como la exención de solicitar visados por parte españoles para viajar a Argentina debería permanecer imperturbable.

Albares ha asegurado que España quiere que los "lazos indisolubles" entre "pueblos hermanos" que son ambos países se mantengan. "El Gobierno de España en eso no va a variar ni un ápice de lo que ha venido haciendo desde el primer día. Va a proteger y fomentar esos lazos, que son humanos, históricos, culturales y lingüísticos. Los españoles que tienen esos lazos (...) saben que cuentan con el pleno respaldo del Gobierno", ha dicho.

Con todo, esta retirada definitiva supone que ya no existe embajador español en Argentina, por lo que cuando se supere la crisis diplomática el Gobierno no podrá enviar de vuelta a la que hasta hoy era embajadora, María Jesús Alonso Jiménez. El Ejecutivo español deberá realizar un nuevo proceso para nombrar a alguien; ya sea la propia Alonso o un nuevo diplomático.

Visita de Milei a final de junio

El conflicto diplomático abierto puede tener un nuevo episodio de confrontación el próximo 21 de junio, cuando previsiblemente el presidente argentino prevé desplazarse a Madrid para recibir un premio otorgado por el Instituto Juan de Mariana. Por el momento el Gobierno no ha recibido comunicación alguna por parte de la Presidencia argentina. Pese a ello, Albares ha dicho que "analizarán que tipo de visita quiere hacer" y ha reconocido que en la primera que realizó el Estado español puso todos le medios necesarios para "acogerle con la hospitalidad y dignidad que merece el cargo que representa".

Fuentes diplomáticas aseguran que no descartan "ningún escenario", incluido impedir la visita o declararle persona non grata. Esta última medida no tendría una implicación directa; como sí ocurriría en el caso del personal diplomático de la embajada, que de ser declarado así tendría que abandonar el país. En el caso de Milei, al ser jefe de un Estado, cuenta con inmunidad el tiempo que ostente el cargo, por lo que sería únicamente una declaración política sin efecto práctico.