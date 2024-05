Brechas y salto

Las tácticas de manipulación más eficaces suelen caracterizarse por su antigüedad y su sencillez: juegan con el narcisismo del manipulado, que no cree que le tomen por tonto, y con su ignorancia respecto al pasado o al lugar exacto que ocupa en las prioridades de quienes le estafan. Los enfrentamientos sociales raras veces se producen entre ricos y pobres, y cuando así es se cortan de raíz con contundencia y rapidez: entre pobres y aún más pobres; ah, amigo, entre quienes se disputan lindes y privilegios similares ya hablamos de otra cosa.

La nueva exposición del Museo del Prado, abierta apenas ayer y comisariada por Javier Barón, Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910), recuerda con la pincelada vibrante de Sorolla o los tintes sombríos de Gutiérrez Solana la manera en la que afectan y acaban las confrontaciones que ahora agitan las redes, la política y las calles: de todas las absurdas tensiones que se potencian de manera artificial, una de las más perversas es la que enfrenta ahora a jóvenes en situación de precariedad y a pensionistas.

No contentos con la corrosión progresiva de la convivencia a todos los niveles posibles, con el machismo, la exclusión por origen, la aporofobia y las sospechas paranoicas hacia disciplinas en las que hasta hace unos años se confiaba sin problemas, los encendidos discursos populistas convierten a los jóvenes en descerebrados, vagos e ignorantes, y a los mayores en avariciosos aprovechados.

Una sociedad no avanza fragmentada. No progresa sin la colaboración entre géneros, entre diversos puntos de vista, entre personas con habilidades distintas y generaciones que aportan su fuerza, experiencia, formación e inteligencia. Los cuadros de Fillol, como su joven abatido, gritan lo que otros acallan: que no somos enemigos unos de otros, solo señuelos para quienes nos mueven.