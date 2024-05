Condenan a un hombre a dos años de prisión por violar a una chica en Vilafant cuando estaba afectada por el consumo de alcohol

La Audiencia de Girona ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de violar a una chica en el cauce del río Manol en Vilafant (Girona) el 21 de junio de 2020 aprovechando que la víctima "no podía prestar consentimiento voluntariamente" porque estaba afectada por el consumo de alcohol. En el juicio, el procesado ha reconocido los hechos y la fiscal, la acusación particular y la defensa han llegado a un acuerdo para rebajarle la pena (que inicialmente era de 7 años) aplicándole el eximente incompleto por intoxicación etílica, porque tenía las capacidades afectadas por la ingesta de alcohol.

El procesado, que no tiene antecedentes, no tendrá que entrar a prisión con la condición de no volver a delinquir durante cinco años y de abonar una indemnización de 10.000 euros a la víctima. Además, no se podrá acercar a menos de 300 metros ni comunicarse con la víctima durante cinco años.

Según recoge el escrito de acusación de la fiscalía que el condenado ha subscrito, él, la víctima y un grupo de familiares y amigos formado por unas diez personas fueron a pasar el día en el cauce del Manol, en Vilafant y llegaron sobre las tres de la tarde.

Entre las seis y las ocho del anochecer, el acusado se acercó a la víctima, que entonces tenía 20 años, sabiendo que estaba afectada por el consumo de alcohol: "Había estado bebiendo varios cubatas durante el día". "Aprovechándose de la situación", el condenado, que tenía 28 años en el momento de los hechos, fue hasta donde estaba la chica bañándose en el río, se bajó el bañador y se hizo tocamientos.

Después, le hizo "creer" que la ayudaría a vomitar, la apartó unos quince metros, la hizo salir hasta el cauce y, allí, la violó. Según ha admitido el procesado, la víctima estaba "en un estado de intoxicación etílica que le impedía prestar consentimiento voluntariamente".

Fiscalía, acusación particular y defensa han renunciado a presentar recurso a la sentencia y el tribunal de la sección tercera lo ha declarado firme.