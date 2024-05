Antonio Rossi revela que María del Monte e Inmaculada Casal están sorprendidas de que se considere a Antonio Tejado como "víctima"

El pasado lunes, todos los medios de comunicación se hacían eco de la última decisión del juez con respecto a Antonio Tejado: el magistrado consideraba liberar al sobrino de María del Monte sin ningún tipo de fianza, aunque con la imposibilidad de acercarse a las víctimas y con la obligatoriedad de firmar dos días al mes en los Juzgados de Sevilla.

Este martes, desde Vamos a ver, Antonio Rossi ha destacado que, nada más salir de prisión, Tejado acudió a comer a un restaurante acompañado por toda su familia. Además, se le pudo ver dando un paseo junto a su actual pareja.

Sin embargo, Isabel Rábago ha confirmado que Antonio Tejado no se encontraría todo lo bien que hace ver: "El primer encuentro con su familia fue muy emotivo, con muchas lágrimas y hablaron de muchas cosas. Él está absolutamente devastado y derruido, hasta el punto que la máxima preocupación de la familia es intentar recuperar a ese Antonio que perdieron hace tres meses".

"No tiene ganas de hablar y no va a hacerlo porque sabe que cualquier cosa que diga no le va a beneficiar. Sigue manteniendo su inocencia y se considera víctima porque no entiende por qué ha estado tres meses en prisión provisional", ha apuntado la periodista.

Por su parte, Antonio Rossi ha destacado que María del Monte e Inmaculada Casal están sorprendidas de que "se ponga el foco en Antonio Tejado como víctima": "Respetan la decisión y solo quieren que la Justicia haga su trabajo".