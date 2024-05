Antología del exabrupto: una recopilación de los insultos y descalificaciones que Milei espetó a otros mandatarios... incluido el Papa

Todo empezó con "qué calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", que dijo en Madrid el presidente de Argentina, Javier Milei. O comenzó cuando el ministro de Fomento, Oscar Puente dijo que había visto al mandatario argentino en "no sé en qué estado y después de la ingesta de qué sustancias".

Lo cierto es que el choque, como el rayo, no cesa. Lejos de rebajar el tono a la crisis diplomática entre los Gobiernos de España y Argentina, en las últimas horas Milei ha llamado "cobarde" a Pedro Sánchez. "Lo que hace este gobierno es antidiplomacia", se lamenta un exembajador argentino en el diario Página 12.

"Lastimaron el vínculo con Chile, con México, China, Venezuela, Uruguay, Cuba, Rusia, además de España y Colombia... Actúan siguiendo criterios ideológicos", asegura este exdiplomático de carrera. Pero, como resalta el medio, no dice más porque una circular enviada por la ministra de Exteriores argentina, Diana Mondino, acaba de prohibir a los diplomáticos que hablen con la prensa.

Pero sí, el fuerte de Milei no son las formas. De hecho, a esa heterodoxia y a esa incontinencia verbal, ese hablar sin filtro (o que eso parezca), le debe gran parte de su éxito entre el electorado argentino. A cambio sufren sus relaciones exteriores. Antes que con España, el presidente argentino ya complicó las cosas con Colombia, Chile, México y hasta China. Esta es una recopilación de los insultos y descalificaciones que Milei ha regalado a otros mandatarios.

Colombia: Petro el "comunista asesino"

Milei aún no era presidente. Durante la campaña electoral, tras ganar las primarias, un medio colombiano le entrevistó. El presidente argentino dijo: "¿Qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano". Gustavo Petro, presidente de Colombia y de izquierdas, le respondió en X: "Esto decía Hitler".

Durante la pasada campaña electoral argentina, Petro apoyó abiertamente al rival de Milei, Sergio Massa, y cuando el candidato de La Libertad Avanza fue elegido presidente, en octubre de 2023, el mandatario colombiano catalogó su triunfo como "triste para América Latina".

En enero, cuando Milei ya era presidente de Argentina, se ensañó con Petro. "El caso de Colombia... con el señor Petro. Bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, un comunista", dijo en una entrevista en la CNN. El Ejecutivo colombiano llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires. Bogotá anunció que expulsaría a los funcionarios argentinos a cargo de la embajada.

"Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática", señaló la Cancillería colombiana, que comunicó por "canales institucionales" su decisión a la representación diplomática argentina.

No fue hasta marzo que Petro se refirió explícitamente al argentino: "Creo que Milei busca destruir el proyecto de la integración latinoamericana". En su cuenta de X el colombiano escribió: "Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado".

En abril, tras aseverar que "la izquierda en sus distintas versiones es el cáncer de la humanidad", Milei consideró que, en efecto, el presidente Petro y el brasileño Lula da Silva habían sido elegidos democráticamente. Sin embargo, añadió que "cada día avanzan más sobre los individuos hacia soluciones más colectivistas".

Las cancillerías de ambos países necesitaron dos meses de negociaciones para recomponer la situación. En abril, el embajador colombiano volvió a Argentina.

Venezuela: sanciones diplomáticas

En esa misma entrevista con la CNN, Milei se refirió a Venezuela. "Yo no tendría ningún problema" en adoptar sanciones diplomáticas contra Venezuela, dijo y añadió que estaría dispuesto a convencer a otros países de que secundaran esa misma medida.

"Sí, yo estaría dispuesto a hacerlo, porque la carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito; lo mismo que la isla cárcel de Cuba", manifestó el jefe del Estado argentino durante la entrevista.

Argentina formó parte de un conjunto de países que emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su "grave preocupación" ante las denuncias de la oposición venezolana sobre las trabas para inscribir a su candidato. El respaldo de Buenos Aires a esa declaración representa "un avance", según dijo Milei, porque "el Gobierno anterior (el del peronista Alberto Fernández) no habría condenado a ninguna de esa dictaduras", aseguró.

Chile: Boric, el "empobrecedor"

Cuando Milei ganó en las urnas la presidencia de Argentina, Gabriel Boric, presidente de Chile, guardó las formas. Escribió en X: "Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con con nuestro respeto y apoyo".

Y eso que durante la campaña electoral, Milei le tachó de "empobrecedor". El argentino viajó a Santiago de Chile y en una reunión de derechas dijo "esperamos sacar la plaga kirchnerista, en realidad toda la plaga socialista que azota a Argentina por más de cien años, espero que ustedes tengan la dicha y la altura como para poder sacarse también a este empobrecedor de Boric".

México: Lopez Obrador, el "ignorante"

Milei había llamado "patético, lamentable y repugnante" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mexicano llamó ignorante al argentino. Milei respondió: "Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece". Y agregó: "Es un problema de los mexicanos si eligen a los socialistas (...), me compadezco de aquel que tenga que padecer un régimen socialista".

Javier Milei, presidente de Argentina Europa Press

El mexicano contestó en X: "Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron a alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido". La cosa no fue a más.

Brasil: Lula, el "comunista corrupto"

Javier Milei invitó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a su toma de posesión en diciembre, a pesar de haberlo llamado "corrupto" o "ladrón" durante la campaña electoral. Al presidente brasileño le calificó de "comunista" (que para Milei es un insulto) y de "zurdo salvaje que apoya dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre".

El argentino llegó a asegurar que no se reuniría con Lula si fuese jefe de Estado. Sí estuvo y está de su parte el expresidente Jair Bolsonaro, que cuando Milei ganó en las urnas afirmó que "la esperanza vuelve a brillar en Suramérica".

China: "son comunistas"

Milei declaró en Bloomberg que "no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con China". En Pekín contestaron: "Si visitase el país, lo vería de otra manera". Y eso va a ocurrir.

La canciller Diana Mondino se ha reunido con el embajador chino en Argentina para preparar, precisamente, la visita de Milei al país asiático. Después de todo, por mucho alineamiento ideológico de mandatario argentino con Estados Unidos, China es el segundo socio comercial del país.